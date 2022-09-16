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Эшуорт на следующей неделе прилетит в Москву на переговоры со «Спартаком»

сегодня, 16:53

Пол Эшуорт, который может стать новым спортивным директором «Спартака», получил визу. На следующей неделе он должен прилететь в Москву.

Ранее ходили слухи, что «красно-белые» уже согласовали с английским специалистом назначение на пост спортивного директора клуба.

Пол Эшуорт ранее уже работал в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:31
Не в том лесу грибы ищут....

Видел я фильм ..."Тихий Дон"...с импортными актёрами...
Так....пародия...

Тут нужно подальше запихнуть мнения "менеджеров" воспитанных на преклонении к западным ценностям - и пригласить отечественного тренера...

Иначе...просто...очередной Цорн...Рангник...и т.д.и т.д....и т.д...
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 18:25
Да ладно вам. Может это Володя под прикрытием ) Также как и немцы в Локомотиве, только представители Спартака )
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:14, ред.
Меня настораживает его пребывание и расставание с ФК Ростов в 2005 году.

Этот товарищ, как бы промежду прочим, в пьесах называется "в сторону", проронил, как корова лепёшку, "дескать меня просили проиграть Рубину...."

И зачем нам такой трубадур, тем более с большой практикой общения с нигерийским музыкальным инструментом по имени Вувузела....)))

Всезнающая Википедия уже анонсировала:
"В сентябре 2022 занял пост спортивного директора ФК "Спартак Москва".
Мы все что-то пропускаем?)
izrafel
izrafel
сегодня в 18:01
Московский цирк продолжает представление...
доктоР7
доктоР7 ответ 8cyk22yapugv (раскрыть)
сегодня в 18:01
...для остальных 15 клубов РПЛ))
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:56
Надо задуматься
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:50
Пофиг,кто будет дальше "Спартак" утилизировать,это выбор их хозяйчиков и временных руководителей.Нормальным болельщикам-сочувствие.
Сп62
Сп62
сегодня в 17:41
Какие отзывы по работе в Ростове? Неужели не прозондировали?
makkie
makkie
сегодня в 17:20
Попахивает цорновщиной, как в Локо.
Неоднозначное назначение, конечно - куда отрицательных отзывов о работе Эшуорта, он чуть ли не враг народа в Казахстане ))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:11
Да уж....Спартачи просто гении, Эшуорт сам в шоке наверное.... Как бы сказал Вася Уткин: "...что значит Эшоурт ноуйнейм? Он в третьей лиге Англии работал, в Латвии, в Нигерии, его все знают. Это в Зените ноунеймы в скаутах сидят." Судя по родословной этого хоспадина, назначение чисто имиджевое, а не результатов ради. Только вот имиджевое это в смысле белого господина в пробковом шлеме позвали дремучими туземцами править или в смысле поставить себя в один ряд с чемпионатом Латвии, Нигерии, и третьей лигой Англии?

Да судя по всему Федун никуда не ушел... и цирк продолжается.... Вспоминаем матчасть. эшоуРТ = спаРТак. Вопросы есть? И вот теперь действительно мне интересно мнение Заремы по-поводу происходящего...:))) А ведь никто не обещал, что будет лучше.

Ну а так что, чтобы победить Ростов, нужно мыслить как Ростов. Так вот теперь понятно на сколько Спартак отстаёт от Ростова - на 17 лет !.....:))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:00
Не верю этим англосаксам в такое время. Бойся данайцев дары приносящих. Испытать бы его феном для начала). На всякий случай).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:00
В Ростове справлялся и тут справится!
DXTK
DXTK
сегодня в 16:59
Англичанин в России очень смелый шаг, а помогать он будет Спартаку, как немцы в Локомотиве.
8cyk22yapugv
8cyk22yapugv
сегодня в 16:55
Это хорошо
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