Эшуорт на следующей неделе прилетит в Москву на переговоры со «Спартаком»

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сегодня, 16:53

, который может стать новым спортивным директором «Спартака», получил визу. На следующей неделе он должен прилететь в Москву.

Ранее ходили слухи, что «красно-белые» уже согласовали с английским специалистом назначение на пост спортивного директора клуба.

Пол Эшуорт ранее уже работал в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова».