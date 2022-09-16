Эшуорт на следующей неделе прилетит в Москву на переговоры со «Спартаком»

Пол Эшуорт, который может стать новым спортивным директором «Спартака», получил визу. На следующей неделе он должен прилететь в Москву.
Ранее ходили слухи, что «красно-белые» уже согласовали с английским специалистом назначение на пост спортивного директора клуба.
Пол Эшуорт ранее уже работал в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова».
Да судя по всему Федун никуда не ушел... и цирк продолжается.... Вспоминаем матчасть. эшоуРТ = спаРТак. Вопросы есть? И вот теперь действительно мне интересно мнение Заремы по-поводу происходящего...:))) А ведь никто не обещал, что будет лучше.
Ну а так что, чтобы победить Ростов, нужно мыслить как Ростов. Так вот теперь понятно на сколько Спартак отстаёт от Ростова - на 17 лет !.....:))))
Да судя по всему Федун никуда не ушел... и цирк продолжается.... Вспоминаем матчасть. эшоуРТ = спаРТак. Вопросы есть? И вот теперь действительно мне интересно мнение Заремы по-поводу происходящего...:))) А ведь никто не обещал, что будет лучше.
Ну а так что, чтобы победить Ростов, нужно мыслить как Ростов. Так вот теперь понятно на сколько Спартак отстаёт от Ростова - на 17 лет !.....:))))
Этот товарищ, как бы промежду прочим, в пьесах называется "в сторону", проронил, как корова лепёшку, "дескать меня просили проиграть Рубину...."
И зачем нам такой трубадур, тем более с большой практикой общения с нигерийским музыкальным инструментом по имени Вувузела....)))
Всезнающая Википедия уже анонсировала:
"В сентябре 2022 занял пост спортивного директора ФК "Спартак Москва".
Мы все что-то пропускаем?)
Этот товарищ, как бы промежду прочим, в пьесах называется "в сторону", проронил, как корова лепёшку, "дескать меня просили проиграть Рубину...."
И зачем нам такой трубадур, тем более с большой практикой общения с нигерийским музыкальным инструментом по имени Вувузела....)))
Всезнающая Википедия уже анонсировала:
"В сентябре 2022 занял пост спортивного директора ФК "Спартак Москва".
Мы все что-то пропускаем?)