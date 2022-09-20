«Хорошая игра, приятно смотреть». Колосков — об игре «Зенита»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу текущего уровня игры «Зенита».
Такой «Зенит» поражает? Не то что поражает — радует. Я бы так назвал. Хорошая игра, приятно смотреть. Знаете, игра «Зенита» ничем не отличается от лучших матчей, которые мы видим по ТВ в Европе — в лучших европейских лигах. Таких, как Франция, Англия, Испания, Германия. Прекрасная команда.
«Динамо» пыталось что‑то сделать, но уровень мастерства совершенно разный. За счет этого «Зенит» и выиграл. Видел конкурентом ЦСКА, но он неожиданно проиграл «Торпедо». И теперь конкурентов нет у «Зенита».
В еврокубках - Фарерские острова, Сан-Марино, Лихтенштейн, Андорра...
Прекрасная команда)...
В еврокубках - Фарерские острова, Сан-Марино, Лихтенштейн, Андорра...
Прекрасная команда)...