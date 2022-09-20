«Хорошая игра, приятно смотреть». Колосков — об игре «Зенита»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу текущего уровня игры «Зенита».

Такой «Зенит» поражает? Не то что поражает — радует. Я бы так назвал. Хорошая игра, приятно смотреть. Знаете, игра «Зенита» ничем не отличается от лучших матчей, которые мы видим по ТВ в Европе — в лучших европейских лигах. Таких, как Франция, Англия, Испания, Германия. Прекрасная команда.