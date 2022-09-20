Генпродюсер «Матч ТВ»: «Мы справедливо оценили российский футбол»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поделился мнением о стоимости прав на РПЛ .

Мы предложили столько, сколько предложили, и лига согласилась. Это наша инвестиция в развитие футбола. Вы, когда приходите покупать какой-то товар, не восклицаете же, почему он столько стоит. Либо берёте, либо нет. Соответственно, мы так же взяли права на российский футбол. Могли не брать.