Стали известны условия, при которых «Барселона» будет готова вернуть Месси

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25 сентября 2022, 15:10

Стало известно, при соблюдении каких условий нападающий ПСЖ может вернуться в «Барселону».

«Сине-гранатовые» планируют подписать аргентинца в качестве свободного агента, его контракт с парижанами истекает летом 2023 года. Президент каталонцев Жоан Лапорта и главный тренер команды Хави полагают, что возвращение Месси возможно при соблюдении следующих условий: значительное понижение зарплаты и согласие играть в составе ту роль, которую потребует наставник команды. Вероятно, Месси не будет в «Барсе» игроком основы, поскольку новый проект клуба предполагает развитие молодых игроков, как Гави и Педри.

«Блаугранас» уверены, что возвращение Месси станет сильным имиджевым ходом, что повысит привлекательность клуба для инвесторов и болельщиков. Также будет решаться вопрос, на какой позиции на поле использовать Месси, поскольку наличие в составе нападающего Роберта Левандовского делает решение этой задачи неочевидной.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец забил 6 голов и отдал 8 голевых передач в 11 матчах за парижан.