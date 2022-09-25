Стали известны условия, при которых «Барселона» будет готова вернуть Месси

Стало известно, при соблюдении каких условий нападающий ПСЖ Лионель Месси может вернуться в «Барселону».
«Сине-гранатовые» планируют подписать аргентинца в качестве свободного агента, его контракт с парижанами истекает летом 2023 года. Президент каталонцев Жоан Лапорта и главный тренер команды Хави полагают, что возвращение Месси возможно при соблюдении следующих условий: значительное понижение зарплаты и согласие играть в составе ту роль, которую потребует наставник команды. Вероятно, Месси не будет в «Барсе» игроком основы, поскольку новый проект клуба предполагает развитие молодых игроков, как Гави и Педри.
«Блаугранас» уверены, что возвращение Месси станет сильным имиджевым ходом, что повысит привлекательность клуба для инвесторов и болельщиков. Также будет решаться вопрос, на какой позиции на поле использовать Месси, поскольку наличие в составе нападающего Роберта Левандовского делает решение этой задачи неочевидной.
В текущем сезоне 35-летний аргентинец забил 6 голов и отдал 8 голевых передач в 11 матчах за парижан.
НО с другой стороны, то есть Лапорта, Хави своими действиями ничему журналистов не научили? Фото трёх капитанов Пике, Бускетса и Альбы(четвёртый сидел чуть дальше) с тоской смотрящих на поле со скамейки запасных обошло весь футбольный мир....
НО с другой стороны, то есть Лапорта, Хави своими действиями ничему журналистов не научили? Фото трёх капитанов Пике, Бускетса и Альбы(четвёртый сидел чуть дальше) с тоской смотрящих на поле со скамейки запасных обошло весь футбольный мир....
Да и зачем ему освобождать потенциальное место для прихода побитого 🐓 в ПСЖ. Логики в переходе никакой.
Пару лет ещё в ПСЖ просидит, потом столько же в МЛС где-нибудь в Майами. В Америке его любят. А прощальный матч и проводы на Камп Ноу можно устроить в любое время, если ему это вообще надо.
Да и зачем ему освобождать потенциальное место для прихода побитого 🐓 в ПСЖ. Логики в переходе никакой.
Пару лет ещё в ПСЖ просидит, потом столько же в МЛС где-нибудь в Майами. В Америке его любят. А прощальный матч и проводы на Камп Ноу можно устроить в любое время, если ему это вообще надо.