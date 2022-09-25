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Стали известны условия, при которых «Барселона» будет готова вернуть Месси

25 сентября 2022, 15:10

Стало известно, при соблюдении каких условий нападающий ПСЖ Лионель Месси может вернуться в «Барселону».

«Сине-гранатовые» планируют подписать аргентинца в качестве свободного агента, его контракт с парижанами истекает летом 2023 года. Президент каталонцев Жоан Лапорта и главный тренер команды Хави полагают, что возвращение Месси возможно при соблюдении следующих условий: значительное понижение зарплаты и согласие играть в составе ту роль, которую потребует наставник команды. Вероятно, Месси не будет в «Барсе» игроком основы, поскольку новый проект клуба предполагает развитие молодых игроков, как Гави и Педри.

«Блаугранас» уверены, что возвращение Месси станет сильным имиджевым ходом, что повысит привлекательность клуба для инвесторов и болельщиков. Также будет решаться вопрос, на какой позиции на поле использовать Месси, поскольку наличие в составе нападающего Роберта Левандовского делает решение этой задачи неочевидной.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец забил 6 голов и отдал 8 голевых передач в 11 матчах за парижан.

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Все комментарии
Ron09
Ron09
вчера в 11:11
Судя по статье Барселона хочет вернуть и посадить на лавку Месси
амурец
амурец
25 сентября в 23:59
Месси из ПСЖ уже за уши не вытянешь
Roger Young
Roger Young
25 сентября в 22:25
На месте Месси я бы не соглашлся. Непонятно вообще чего делать нужно и в каком объеме.
Dosiaa
Dosiaa
25 сентября в 22:01
Да не нужен он Барселоне. Да, легенда всё такое… будет ошибкой возвращать его. Барса сейчас строит очень даже хорошую команду из молодых ребят
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
25 сентября в 21:18
Суарес рано сдулся для топ игрока. Он не тянул даже со слабыми соперниками, поэтому доигрывает в Уругвае.
Левандовски третий по забиваемости в ЛЧ, как Луис может лучше поляка?) Роберт быстрее, мощнее, забивает много даже в 34 года. Топ!
Неэгоист
Неэгоист ответ salleeh (раскрыть)
25 сентября в 20:59
Или нос разбить, проверено осенью на гелевом.. Лето не даст соврать ..
Triem
Triem
25 сентября в 20:18
Наивные!
salleeh
salleeh
25 сентября в 18:56, ред.
Я знаю верный способ вернуть Месси, сломать ему челюсть. Работает 💯%, проверено на Обамеянге…🤔
008Maximus
008Maximus
25 сентября в 17:40, ред.
Упасите
Варвар7
Варвар7
25 сентября в 16:46
Понижение зарплаты и на лавку - абсурд!
Неэгоист
Неэгоист
25 сентября в 16:44, ред.
Никуда он не уйдёт... Зарплата, игра, хорошие партнёры, титулы - всё у него это есть в Париже - попривык уже.

Да и зачем ему освобождать потенциальное место для прихода побитого 🐓 в ПСЖ. Логики в переходе никакой.

Пару лет ещё в ПСЖ просидит, потом столько же в МЛС где-нибудь в Майами. В Америке его любят. А прощальный матч и проводы на Камп Ноу можно устроить в любое время, если ему это вообще надо.
zooveterinar
zooveterinar
25 сентября в 16:22
Возвращение блудного попугая!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Elliada (раскрыть)
25 сентября в 16:20
То ,у него нога не поднялася на Баварию,по старой памяти!!
dok66
dok66
25 сентября в 16:07
Можно подумать , что Месси задумался . До ЧМ он вообще ни о чем думать не будет , как о ЧМ .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
25 сентября в 16:00, ред.
Я бы так сказал: Суарес более разносторонний центрфорвард, забивающий порой голы из неудобных и сложных положений, делающих их очень эстетичными. Однако Левандовски (если брать удары вкупе) более эффективен в завершении - промахов у поляка очень мало.
shlomo
shlomo ответ Elliada (раскрыть)
25 сентября в 15:48
Самое прикольное будет если ОН со сборной Аргентины ЧМ выиграет и кто кому тогда условия будет ставить?.... тут я думаю при том раскладе ПСЖ и Мбаппе ради Месси пошлет куда подальше....:)))
Elliada
Elliada ответ shlomo (раскрыть)
25 сентября в 15:45
Мне вообще кажется, что Лапорта специально такие условия возвращения Месси поставил. Знает, что аргентинец не согласится. Для болельщиков спектакль разыгрывает
shlomo
shlomo
25 сентября в 15:42
Сейчас делают такие информ. вбросы. Намерения Лапорты, возможно совсем другие. А к лету опять что-нибудь, да не сложится. Не доверяю я этому жуку Лапорте. Давайте посмотрим что случится летом в реальности. Ну а так что, всей барселонской полузащите до старика Месси как до Луны раком... если бы он вернулся, но что то мне подсказывает, что он при Лапорте не сделает, он и был бы основным атакующим полузащитником команды ещё 2-3 года.

НО с другой стороны, то есть Лапорта, Хави своими действиями ничему журналистов не научили? Фото трёх капитанов Пике, Бускетса и Альбы(четвёртый сидел чуть дальше) с тоской смотрящих на поле со скамейки запасных обошло весь футбольный мир....
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
25 сентября в 15:41
Удивлен, что Барселона выкинула 34-летнего Суареса и подписала 34-летнего Левандовски. Поляк выдал хороший старт, но забивал только слабым командам. В матче с Баварией потерялся. А Суарес, когда Месси был травмирован, хет-трики в ворота Реала ложил. Суарес как футболист сильнее поляка.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
25 сентября в 15:33, ред.
Логика так и свищет... Значит былое наличие Суареса в составе вместе с Месси не вызывало неочевидностей. Однако Лёва вместе с Лео, видите ли, могут не сыграться...

Тупее измышлений из стана "гранатовых" я ещё не читал..., хотя ..., то ли ещё будет..., ведь это Барселона. ((
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 15:27
Не вам ставить условия "великому Месси"!
nikoladolgov
nikoladolgov
25 сентября в 15:25
А что разве Месси похож на 14ка ?
Это он будет ставить условия !
Elliada
Elliada
25 сентября в 15:17
Условия Барселоны: урезание зарплаты, меньше игровой практики

Условия ПСЖ: повышение зарплаты или сохранение текущей, игрок основы.

Что выберет Месси? Зачем Барселона вообще предлагает контракт?
Гость
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