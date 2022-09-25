«Барселона» хочет вернуть Месси

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25 сентября 2022, 11:55

Руководство «Барселоны» заинтересовано в возвращении летом следующего года.

Каталонцы анализируют ситуацию и пытаются понять, как осуществить этот переход. В июне 2023 год аргентинец станет свободным агентом.