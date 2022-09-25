«Барселона» хочет вернуть Месси

Руководство «Барселоны» заинтересовано в возвращении Лионеля Месси летом следующего года.
Каталонцы анализируют ситуацию и пытаются понять, как осуществить этот переход. В июне 2023 год аргентинец станет свободным агентом.
Недавно Месси признался, что адаптировался в ПСЖ.
Во-вторых, Барселона продала 70 выручки после ухода Месси из Барселоны. Опять же виновато руководство Барселоны. Нужно было погашать долги, а не покупать новых футболистов. Месси для Барселоны спасательный круг. Это усиление как на поле, так и в финансовом плане. 600 млн, которые он заработал для ПСЖ могли бы спасти Барселону.
Во-вторых, Барселона продала 70 выручки после ухода Месси из Барселоны. Опять же виновато руководство Барселоны. Нужно было погашать долги, а не покупать новых футболистов. Месси для Барселоны спасательный круг. Это усиление как на поле, так и в финансовом плане. 600 млн, которые он заработал для ПСЖ могли бы спасти Барселону.