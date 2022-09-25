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«Барселона» хочет вернуть Месси

25 сентября 2022, 11:55

Руководство «Барселоны» заинтересовано в возвращении Лионеля Месси летом следующего года.

Каталонцы анализируют ситуацию и пытаются понять, как осуществить этот переход. В июне 2023 год аргентинец станет свободным агентом.

Недавно Месси признался, что адаптировался в ПСЖ.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
25 сентября в 21:13
Месси заслужил закончить карьеру в Барселоне.
Хочу увидеть его прощальный и крайний матч на Камп Ноу! Уверен, что он и сам бы хотел устроить прощальный вечер в клубе, где построил такую славную карьеру!
Лионель обязательно вернётся в Каталонию, если руководство захочет.
salleeh
salleeh
25 сентября в 19:07
Есть верный способ вернуть Месси в Барселону – сломать ему челюсть, работает сто процентно, проверено на Обамеянге. Только Пьер не хотел уходить…
Elliada
Elliada ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
25 сентября в 18:09, ред.
Во-первых, он зарплату свою отрабатывал. Во-вторых, для Барселоны он зарабатывал больше денег, чем ему платили. Сам Лапорта об этом говорил: «Месси приносит клубу больше дохода, чем те деньги, которые ему платят. Мы провели исследование, которое показывает, что Месси генерирует треть дохода «Барсы». Не Месси разрушил клуб, а совет директоров, который с 2015 года потерял финансовую дисциплину. Восемь из десяти футболок, которые продает «Барселона», с именем Месси».

Вот ссылка: https://sport24.ru/news/football/2021-02-02-zarplata-messi-v-barselone---detali-kontrakta-555-mln-yevro-skolko-barselona-zarabatyvayet-blagodarya-messi
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
25 сентября в 17:41
Мне кажется если бы ему не пришлось платить 500 миллионов за 5 лет, дела куда были бы лучше. Не только Мессии вина но он один из виновных. Он мог ради люьимого клуба не просить такую зп
Знатог
Знатог ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
25 сентября в 15:25
Хммм, у кого-то Комп Ноу, а у меня Комп Star...
Остапчук 67
Остапчук 67
25 сентября в 14:53
Эта страница ужа перевернута
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 сентября в 14:50
Это просто слова
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
25 сентября в 14:49
Комп Ноу в будущем будет называться Месси,нет сомнения,он это заслужил,лучший всех времен по всем статьям.
Шуnя771
Шуnя771
25 сентября в 14:48
Пора домой, в Южную...
Futurista
Futurista
25 сентября в 14:23, ред.
Им нужен смотритель музея на Камп Ноу)...
STVA 1
STVA 1
25 сентября в 14:12
Время покажет
Брулин
Брулин
25 сентября в 13:30
То ч о Лео Месси вернётся это даже не обсуждается, это ну миллионов %.и для Барселоны это плюс и престиж и Лео много поможет своей Барселоне в развитие атаки, предголевых, шикарных ассистов, видение поля и многое другое .Что сказать гений футбола!
Elliada
Elliada ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
25 сентября в 13:23
Я не говорил, что Барселона не разорена. Я утверждаю, что Барселону разорил не Месси, а неумелое руководство. Сколько было заплачено за Коутиньо, Дембеле, Гризманна и т. д.? И какая отдача от этих трансферов?

Во-вторых, Барселона продала 70 выручки после ухода Месси из Барселоны. Опять же виновато руководство Барселоны. Нужно было погашать долги, а не покупать новых футболистов. Месси для Барселоны спасательный круг. Это усиление как на поле, так и в финансовом плане. 600 млн, которые он заработал для ПСЖ могли бы спасти Барселону.
Zenit_84
Zenit_84
25 сентября в 13:21
Зачем отдавали?
ДАША Д
ДАША Д
25 сентября в 13:17
Платить нечем, но желание есть.
Знатог
Знатог ответ shlomo2 (раскрыть)
25 сентября в 13:14
Прощальный матч будет когда он уже ноги переставлять не сможет.
амурец
амурец
25 сентября в 13:08
А на фига Барселоне Месси , она и так хорошо идёт, а если вернуть Месси то Барселоне пипец
nikoladolgov
nikoladolgov
25 сентября в 12:58
А зачем ?
Сидеть на лавке ?
Baggio R.
Baggio R.
25 сентября в 12:46
Фанаты "Реала" за долгом своего любимого клуба так следили бы, как за чужим. А то молчат, что сами должны более полумиллиарда.
Неэгоист
Неэгоист
25 сентября в 12:38
Поезд ушел... Никуда он не уйдет... В Париже у него всё отлично... В сборной - тем более... Очередное "жаркое" лето будет у гелевого... Или зима...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
25 сентября в 12:30, ред.
Не думаю что как игрок Барселоне он сейчас нужен, только испортит то что есть. Да в атаке он до сих пор один из лучшех, но футбол сейчас не только атака, сейчас это прессинг, интенсианое движение . Рафинья т Лембеле может хуже в атаке, но они куда лучше а прессинге в отборах и в защите, и обьем работы намного больше могут выполнять
RoArt
RoArt ответ Elliada (раскрыть)
25 сентября в 12:27
Барселона разорена до дна, проданы даже доходы клуба на 25 лет вперед. Теперь могут хоть Дзюбу, хоть карлика приглашать - выход один, банкротство.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
25 сентября в 12:27, ред.
Клуб пошел на отчаенные методы что бы спастись и хоть как то выравнить ситуацию. Камон чувак они продали на 20 лет вперед свои 70 процентов выручки за фиксированную суму. Ты по моему не осознаешь в полной мере что произошло
shlomo2
shlomo2
25 сентября в 12:26
Мне трудно быть до конца объективным... Я фанат Месси... и то что Лео вернётся это даже не обсуждается, это ну миллионов %.и для Барселоны это плюс и престиж и Лео много поможет своей Барселоне в развитие атаки, предголевых, шикарных ассистов, видение поля и многое другое .Что сказать гений футбола! А еще хочется увидеть как играет Месси под руководством Хави и прощальный матч на переполненной Камп Ноу!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
25 сентября в 12:24, ред.
А что продать доходные акции клуба на 70 процентов это не разорить клуб?МС ни одного процентп не продал акцизов клуба А вернуть можно и за символичемкую зарплату. И то говорят его послом клуба хотят слелать
Elliada
Elliada
25 сентября в 12:13
Где эти люди, которые говорили, что Месси разорил Барселону? Разве руководство клуба хотело бы его вернуть, если это действительно было так? Месси даже в 35 лет один из лучших в мире, не говоря уже о доходе, который он приносит клубу. Месси для ПСЖ заработал 600 млн евро. Кстати, ПСЖ хочет продлить с ним контракт. До окончания его контракта чуть больше полугода, а уже 2 топ клуба претендуют на него. А сколько еще появятся, когда контракт подойдет к концу? Всё-таки он не балласт, от которого все открестились.
Caniggia
Caniggia
25 сентября в 12:13
Это бред!
drug01
drug01
25 сентября в 12:08
Это будет очень трудно
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