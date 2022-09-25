«Атлетико» нашёл замену Облаку в «Астон Вилле»

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25 сентября 2022, 20:39

Вратарь может покинуть «Атлетико» до окончания нынешнего сезона.

Контракт голкипера с «матрасниками» истекает летом 2023 года, поэтому мадридский клуб может принять решение продать словенца в зимнее трансферное окно, чтобы не потерять бесплатно после окончания срока контракта. В подписании Облака заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Атлетико» рассматривает вратаря «Астон Виллы» в качестве замены Облаку, если Ян не подпишет новое соглашение.