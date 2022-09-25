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«Атлетико» нашёл замену Облаку в «Астон Вилле»

25 сентября 2022, 20:39

Вратарь Ян Облак может покинуть «Атлетико» до окончания нынешнего сезона.

Контракт голкипера с «матрасниками» истекает летом 2023 года, поэтому мадридский клуб может принять решение продать словенца в зимнее трансферное окно, чтобы не потерять бесплатно после окончания срока контракта. В подписании Облака заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Атлетико» рассматривает вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса в качестве замены Облаку, если Ян не подпишет новое соглашение.

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Ironigor
Ironigor
25 сентября в 20:45, ред.
Если уйдёт, рассмотрим , а вдруг, может быть и т.д и т.п.
Просто шикарная новость ни о чём !)
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