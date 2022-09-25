«Атлетико» нашёл замену Облаку в «Астон Вилле»

Вратарь Ян Облак может покинуть «Атлетико» до окончания нынешнего сезона.
Контракт голкипера с «матрасниками» истекает летом 2023 года, поэтому мадридский клуб может принять решение продать словенца в зимнее трансферное окно, чтобы не потерять бесплатно после окончания срока контракта. В подписании Облака заинтересован «Манчестер Юнайтед».
«Атлетико» рассматривает вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса в качестве замены Облаку, если Ян не подпишет новое соглашение.
Просто шикарная новость ни о чём !)
Просто шикарная новость ни о чём !)