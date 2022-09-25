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Червиченко назвал назначение Карпина оптимальным выбором для сборной

25 сентября 2022, 20:21

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе Валерия Карпина в сборной России.

Если у сборной будет главный тренер и на этот период изоляции сборная будет работать, то других кандидатур не вижу. На сегодняшний день Карпин, работая на внутреннем рынке, показывает с российскими футболистами самые лучшие результаты. Это видно по составу сборной.

Если возьмём группу лидеров, то «Ростов» идёт на втором месте: в клубе определяющую роль играют россияне. Своей работой именно в российском клубе он показывает, что с россиянами работает лучше всех. Потому и ростовчан много в сборной. Он с ними в постоянной функциональной связи.

Было бы абсолютно нелогичным назначить какого-то другого тренера, который не культивирует столько российских игроков, не открывает их самые сильные стороны и не имеет столько рабочего контакта. Если сборная России продолжает существовать, то это оптимальный выбор на сегодняшний день.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 02:50
Откуда вообще разговоры о смене тренера? Лично меня Карпин устраивает как тренер вполне.
zooveterinar
zooveterinar
25 сентября в 22:19
По Ростову результат на лицо,а вот со сборной сложно сказать,мы ведь в официалках нигде не играем,а на товарняках сильно команду,не настроить.
hjlzuf
hjlzuf
25 сентября в 21:27
Конечно оптимальный. Кто, если не он?
Варвар7
Варвар7
25 сентября в 21:17
Как тренер Карпин прогрессирует!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 сентября в 20:47
Сейчас нет ответственности за результат
ДАША Д
ДАША Д
25 сентября в 20:22
Сейчас это очевидно.
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