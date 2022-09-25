Нигматуллин: «Сафонов — явный первый номер в сборной России»

Бывший вратарь «Локомотива» высказался позиции голкипера в сборной России после товарищеского матча с Киргизией (2:1).

Результат нормальный, ведь давно не собирались, состав новый, в некотором роде даже экспериментальный. О каких-то наигранных связях говорить не приходилось, победили и хорошо.

Не дали сыграть Кержакову и Шунину? Команде хотелось победить, долгое время результат был ничейным, может, не хотели выпускать неразогретого вратаря. Сафонов сейчас определенно явный первый номер в сборной, но на сбор приехали и другие вратари, они тоже хотели сыграть. Для Кержакова это был бы дебют, но Кафанов решил наигрывать одного основного вратаря. Матвей – голкипер молодой, ему нужен постоянный опыт выступлений за сборную, а с такими играми сейчас большой дефицит.