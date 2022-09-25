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Нигматуллин: «Сафонов — явный первый номер в сборной России»

25 сентября 2022, 21:51

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался позиции голкипера в сборной России после товарищеского матча с Киргизией (2:1).

Результат нормальный, ведь давно не собирались, состав новый, в некотором роде даже экспериментальный. О каких-то наигранных связях говорить не приходилось, победили и хорошо.

Не дали сыграть Кержакову и Шунину? Команде хотелось победить, долгое время результат был ничейным, может, не хотели выпускать неразогретого вратаря. Сафонов сейчас определенно явный первый номер в сборной, но на сбор приехали и другие вратари, они тоже хотели сыграть. Для Кержакова это был бы дебют, но Кафанов решил наигрывать одного основного вратаря. Матвей – голкипер молодой, ему нужен постоянный опыт выступлений за сборную, а с такими играми сейчас большой дефицит.

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Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
25 сентября в 23:06
Игорь сам "списался".. И, наверное, правильно сделал. " Лучше уйти на неделю раньше, чем на день позже ".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 сентября в 22:50
А Игоря кже списали?!
Gahi
Gahi
25 сентября в 22:36
Кафанов знает кого ставить в ворота на тот или иной матч.
Ironigor
Ironigor
25 сентября в 22:10
Вполне возможно.
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