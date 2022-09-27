Булыкин: «Немцев нужно убирать из „Локомотива“»

Экс-форвард «Локомотива» отреагировал на слухи, что может стать помощником в московском клубе.

Руководство «Локомотива» должно понимать, что они делают. Они не должны давать Давидсу длительный контракт, чтобы в будущем не платить большую неустойку. Я давно стою на том мнение, что немцев нужно убирать из клуба. Их система не работает, но они продолжают приглашать специалистов. Даже если они продержатся до зимней паузы, то они не смогут достойно подготовить команду ко второй части сезона. Возможно, Циннбауэр сказал руководству, что для хорошего результата нужно пригласить Фадлу Давидса.