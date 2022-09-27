Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Булыкин: «Немцев нужно убирать из „Локомотива“»

вчера, 13:57

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи, что Фадлу Давидс может стать помощником Йозефа Циннбауэра в московском клубе.

Руководство «Локомотива» должно понимать, что они делают. Они не должны давать Давидсу длительный контракт, чтобы в будущем не платить большую неустойку. Я давно стою на том мнение, что немцев нужно убирать из клуба. Их система не работает, но они продолжают приглашать специалистов. Даже если они продержатся до зимней паузы, то они не смогут достойно подготовить команду ко второй части сезона. Возможно, Циннбауэр сказал руководству, что для хорошего результата нужно пригласить Фадлу Давидса.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Борис Игнатьев: «Есть ощущение, что „Локомотив“ разваливают»
Сегодня, 10:58
Юран: «Уровень в РПЛ сильно не упал»
Сегодня, 10:36
Кержаков: «Есть вещи намного важнее игры России с Ираном»
Сегодня, 00:52
Юран: «В 2026 году мы будем играть в Европе»
Вчера, 22:45
Наумов: «„Локомотиву“ только южноафриканского тренера не хватало»
Вчера, 22:39
Юран: «Кокорин не девочка, чтобы его жалеть»
Вчера, 21:51
Сортировать
Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 22:22
Немцев уберёшь, заведутся прочие европейцы.
4y5ahvf5hxus
4y5ahvf5hxus
вчера в 14:49
Обратись к любому деду-партизану, он тебе их по старой привычке махом уберёт. Правда, не из локомотива, а вместе с локомотивом и под откос
Futurista
Futurista
вчера в 14:07
К Шольцу всех отправить...в газовую трубу пердеть...спасать футбол Германии от кризиса...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:06
Вувузела загудела невозможным криком,
но на деле оказалось,что вопит Булыкин.
b23bg7hreq2f
b23bg7hreq2f
вчера в 14:06
А кто его будет слушать
протон
протон
вчера в 14:04
Раньше говорили " Дайте Валере поработать". А сейчас?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:00
Как-то непонятна любовь РЖД к немчуре.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 