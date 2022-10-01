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Артета: «Необходимо здраво оценивать свои силы, но желать большего»

вчера, 08:51
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался перед матчем АПЛ против «Тоттенхэма».

Наш менталитет не меняется. Каждый матч — часть нашего пути. Мы должны стремиться к лучшему, работать над многими деталями. Необходимо здраво оценивать свои силы, но желать большего. Таков наш подход к достижению цели. Начало сезона в исполнении «Тоттенхэма»? Речь идет не только о начале сезона. Это вся дистанция, которую прошла команда с момента прибытия Антонио Конте, он строит этот коллектив. Их стиль игры самобытен. Разумеется, этот матч для всех будет непростым.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 11:25
Как Артета Сона сдерживать в этот раз собирается? )
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:03
Октябрь очень важный и самый сложный месяц для всех клубов АПЛ которые участвуют в ЕК! Девять матчей за месяц!!!! А ведь борьбу нужно вести и за высокие позиции в чемпионате, да и в ЕК нужно решать задачи для выхода из группы.
Победа в дерби северного лондона придаст команде дополнительные положительные эмоции и заряд на следующие матчи! Конте действительно проделывает отличную работу в тоттенхэме, команда показывает это в каждом матче, волевые победы закаляют характер! Надеюсь сегодняшний матч будет украшением и главное без травм!
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pxgt2s34b2sh
вчера в 08:53
Спад начнётся сегодня
Гость
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