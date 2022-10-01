Артета: «Необходимо здраво оценивать свои силы, но желать большего»

Главный тренер «Арсенала» высказался перед матчем АПЛ против «Тоттенхэма».

Наш менталитет не меняется. Каждый матч — часть нашего пути. Мы должны стремиться к лучшему, работать над многими деталями. Необходимо здраво оценивать свои силы, но желать большего. Таков наш подход к достижению цели. Начало сезона в исполнении «Тоттенхэма»? Речь идет не только о начале сезона. Это вся дистанция, которую прошла команда с момента прибытия Антонио Конте, он строит этот коллектив. Их стиль игры самобытен. Разумеется, этот матч для всех будет непростым.