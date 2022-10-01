Хави предложил свою версию футбольного календаря

Главный тренер «Барселоны» предложил свой вариант футбольного календаря, при котором сборные будут проводить свои матчи в одну международную паузу.

Как предотвратить травмы футболистов в национальных командах? Это непросто. ФИФА думает над тем, чтобы проводить мировое первенство каждые два года – спорная идея. Но и есть вариант календаря, в котором сборные собираются и играют в течение полутора месяцев. После этого футболисты играют в клубах до конца сезона. Это был бы период для сборных. Полагаю, это было бы неплохо, но решение зависит не от меня.