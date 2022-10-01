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Хави предложил свою версию футбольного календаря

вчера, 08:16

Главный тренер «Барселоны» Хави предложил свой вариант футбольного календаря, при котором сборные будут проводить свои матчи в одну международную паузу.

Как предотвратить травмы футболистов в национальных командах? Это непросто. ФИФА думает над тем, чтобы проводить мировое первенство каждые два года – спорная идея. Но и есть вариант календаря, в котором сборные собираются и играют в течение полутора месяцев. После этого футболисты играют в клубах до конца сезона. Это был бы период для сборных. Полагаю, это было бы неплохо, но решение зависит не от меня.

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Барселона  Хави
Перевод с espn.com
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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:25, ред.
А остальному подавляющему большинству футболистов, не попадающих в сборные, что делать полтора месяца?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:19
Не поддержит ФИФА.
shlomo
shlomo
вчера в 08:22
Хави можно доверится... знает сам не по наслышке..
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