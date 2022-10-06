В РФС рассказали, почему Казарцев назначен арбитром на матч «Спартака»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал назначение арбитра Василия Казарцева на матч 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».
Последний раз Казарцев обслуживал матч «Спартака» 9 августа 2020 года против «Сочи» (2:2). Та встреча завершилась скандалом из-за судейских решений Казарцева не в пользу «Спартака».
Мы считаем, что прошло достаточно времени, накал той ситуации ушел. Василий в хорошей форме, опытный арбитр. У нас нет практики, что из-за одного матча, который был давно, судья больше не должен обслуживать игры того или другого клуба. Мы доверяем Казарцеву. Какие ему матчи судить, если не матч четвертой и одиннадцатой команды.
Смотрел обзор их матча с Краснодаром - быки откровенно отскочили. Если бы не Сафонов и арбитр, то уехали бы с баранкой и парочкой мячей в авоське.
Смотрел обзор их матча с Краснодаром - быки откровенно отскочили. Если бы не Сафонов и арбитр, то уехали бы с баранкой и парочкой мячей в авоське.
"Пришло время примириться Казарцеву и Спартаку. Прошло вполне лостаточно времени чтоб судья подумал и сделал выводы. Надеемся увидеть итог этих выводов в воскресенье.На табло Открытии Арены.Заранее приносим свои извинения "Крыльям Советов."
"Пришло время примириться Казарцеву и Спартаку. Прошло вполне лостаточно времени чтоб судья подумал и сделал выводы. Надеемся увидеть итог этих выводов в воскресенье.На табло Открытии Арены.Заранее приносим свои извинения "Крыльям Советов."
"Василий в хорошей форме, опытный арбитр."
Действительно, Казарцев в хорошей форме и допускает регулярные ошибки уже на опыте. Косячник со стажем ))
"Василий в хорошей форме, опытный арбитр."
Действительно, Казарцев в хорошей форме и допускает регулярные ошибки уже на опыте. Косячник со стажем ))
В переводе : " Для матча середняка и аутсайдера Василий вполне сойдет"
В переводе : " Для матча середняка и аутсайдера Василий вполне сойдет"