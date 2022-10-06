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В РФС рассказали, почему Казарцев назначен арбитром на матч «Спартака»

вчера, 18:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов09.10.2022 в 14:00 Не начался

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал назначение арбитра Василия Казарцева на матч 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Последний раз Казарцев обслуживал матч «Спартака» 9 августа 2020 года против «Сочи» (2:2). Та встреча завершилась скандалом из-за судейских решений Казарцева не в пользу «Спартака».

Мы считаем, что прошло достаточно времени, накал той ситуации ушел. Василий в хорошей форме, опытный арбитр. У нас нет практики, что из-за одного матча, который был давно, судья больше не должен обслуживать игры того или другого клуба. Мы доверяем Казарцеву. Какие ему матчи судить, если не матч четвертой и одиннадцатой команды.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 08:08
Точно так же Спартаку будет трудно с Крыльями.
Смотрел обзор их матча с Краснодаром - быки откровенно отскочили. Если бы не Сафонов и арбитр, то уехали бы с баранкой и парочкой мячей в авоське.
старина
старина
вчера в 19:55
Спартаку надо выйти и побеждать.Особенно для того,чтобы заткнуть петросянов с соккера.Казарцев кстати и помимо того матча косячил,но видимо мама его упросила не обижать сыночку
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:44
Ну все ясно, три очка у Спартака !
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:14
Что в этом назначении точно хорошо, так это то, что в случае неудачи у Спартака уже есть на кого свалить вину.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:56
Причем как в качестве судьи, так и в качестве ВАР. Я просто фразу оценил автора, она двусмысленна. Давно известно, что накал матча не зависит от занимаемых мест. Но то, что КС будет трудно в Москве - однозачно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:46
Проверим, проверим с лупой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:32, ред.
В переводе с судейского на русский :
"Пришло время примириться Казарцеву и Спартаку. Прошло вполне лостаточно времени чтоб судья подумал и сделал выводы. Надеемся увидеть итог этих выводов в воскресенье.На табло Открытии Арены.Заранее приносим свои извинения "Крыльям Советов."
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:19
А меня больше насмешила фраза:
"Василий в хорошей форме, опытный арбитр."

Действительно, Казарцев в хорошей форме и допускает регулярные ошибки уже на опыте. Косячник со стажем ))
puperr
puperr
вчера в 18:17
Я думал его уже давно остранили от работы арбитром... Что он творил в прошлом сезоне должно было стать основанием к пожизненному отстранению!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:16
Подкол в последней фразе... " .... а кому судить матч 4-й и 11-й команд РПЛ....?"
В переводе : " Для матча середняка и аутсайдера Василий вполне сойдет"
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:06
Ну а кого, если не его !))
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