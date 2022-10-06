В РФС рассказали, почему Казарцев назначен арбитром на матч «Спартака»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал назначение арбитра Василия Казарцева на матч 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Последний раз Казарцев обслуживал матч «Спартака» 9 августа 2020 года против «Сочи» (2:2). Та встреча завершилась скандалом из-за судейских решений Казарцева не в пользу «Спартака».

Мы считаем, что прошло достаточно времени, накал той ситуации ушел. Василий в хорошей форме, опытный арбитр. У нас нет практики, что из-за одного матча, который был давно, судья больше не должен обслуживать игры того или другого клуба. Мы доверяем Казарцеву. Какие ему матчи судить, если не матч четвертой и одиннадцатой команды.