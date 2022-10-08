«Сочи» разгромил «Локомотив», москвичи проиграли пятый матч подряд в РПЛ

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вчера, 20:54

«Сочи» в матче 12-го тура РПЛ на своём поле со счётом 4:0 разгромил «Локомотив».

В первом тайме забитым мячом отметился Кристиан Нобоа, во второй половине игры дубль оформил Жоаозиньо, ещё один гол на счету Владислава Сарвели.