«Сочи» разгромил «Локомотив», москвичи проиграли пятый матч подряд в РПЛ

«Сочи» в матче 12-го тура РПЛ на своём поле со счётом 4:0 разгромил «Локомотив».
В первом тайме забитым мячом отметился Кристиан Нобоа, во второй половине игры дубль оформил Жоаозиньо, ещё один гол на счету Владислава Сарвели.
Для «Локомотива» это пятое поражение подряд в РПЛ, команда на 14-м месте, «Сочи» — шестой.
Нужно гнать всех и Цорна, и весь тренерский штаб. Будет пауза на время ЧМ нужно этим моментом умно воспользоваться и как раз сменить всю эту шайку-лейку. А у нового тренера будет месяц на то, что бы подстроить команду под себя.
Нужно гнать всех и Цорна, и весь тренерский штаб. Будет пауза на время ЧМ нужно этим моментом умно воспользоваться и как раз сменить всю эту шайку-лейку. А у нового тренера будет месяц на то, что бы подстроить команду под себя.