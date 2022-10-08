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«Сочи» разгромил «Локомотив», москвичи проиграли пятый матч подряд в РПЛ

вчера, 20:54
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Сочи» в матче 12-го тура РПЛ на своём поле со счётом 4:0 разгромил «Локомотив».

В первом тайме забитым мячом отметился Кристиан Нобоа, во второй половине игры дубль оформил Жоаозиньо, ещё один гол на счету Владислава Сарвели.

Для «Локомотива» это пятое поражение подряд в РПЛ, команда на 14-м месте, «Сочи» — шестой.

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Все комментарии
bsww
bsww
сегодня в 00:30
Ну не знаю.... Может Локо надо устроить "очищение пердивом". Динамо очищение прошло
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 21:41
Когда Лоськова подвинули,было ясно,что идёт делёж.Ни к чему хорошему не привело.
амурец
амурец
вчера в 21:40, ред.
Да уж,Локо посыпался, но ходу немцы его добили
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:38
Спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр после матча с сочи покинули Локомотив
Поздравляю болельщиков Локо
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 21:37, ред.
Больше Локо в РПЛ только Оренбург пропустил, но так они на 6 строчек в таблице выше!
112910415
112910415
вчера в 21:33
решение назрело и перезрело
bashnat013
bashnat013
вчера в 21:33
Наберите команду из проводников и машинистов сразу будет результат
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:33, ред.
Все: свершилось чудо! Немцев отправили на мужской детородный орган! Надо бы их несколько раз туда…
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:32
А были времена, когда немцев звали.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 21:32
ну это если только совсем футболом не интересоваться
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:31
Выгнали немцев и цорну
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:29
ГОНИТЕ НЕМЦЕВ НА Х...!!!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:25
Таки да!
vova505
vova505
вчера в 21:24
Пипец ...
Как будто специально разваливают команду
Совсем недавно в лиге чемпионов играли ... Причем достойно
А сейчас вот так ...
И тренер со своей командой на месте. Непонятно, что происходит!!
Andrei Galash
Andrei Galash ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:23
И Спартак такой помним - последние лет пятнадцать.
Аспект
Аспект
вчера в 21:22, ред.
Как еще нужно нахлобучить немцев, чтобы они свалили? Или амплуа этих клоунов - пассивная сторона в их национальном кинематографе, поэтому у них все "дас ист фантастиш!"?
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:21
Ответ Цорна всем критикам)))

Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:19
да пофиг может вылетят одной московской команды будет меньше а то их очень много сидят в москве и играют по целым месяцам без выездно а как другие команды добираются всякими окольными путями
makkie
makkie
вчера в 21:19
Болельщики Локо, все на Никольскую! )))
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:15
Если игроки таким образом сливают тренера, то эта весьма опасная затея! Можно же и до пердива до сливаться....
Нужно гнать всех и Цорна, и весь тренерский штаб. Будет пауза на время ЧМ нужно этим моментом умно воспользоваться и как раз сменить всю эту шайку-лейку. А у нового тренера будет месяц на то, что бы подстроить команду под себя.
Sosna69
Sosna69
вчера в 21:13
Кошмар какой то. Гоните немца!Иначе удачи не видать.
m6nfenrusvku
m6nfenrusvku
вчера в 21:12
Ждем новостей, что немцам и прочим цорнам полное доверие.
makkie
makkie
вчера в 21:11
Карп пишет, что после разгрома от Сочи Цорн и его братия идут ̶н̶а̶х̶... восвояси.
Поздравляю болельщиков Локо!
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:10, ред.
Локо- это Пердив, Пердив - это Локо!
аркадий ермаков
аркадий ермаков
вчера в 21:07
у нас вся рпл одна других хуже
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 21:06
Локо не вылетит, Спартак был таким же в прошлом сезоне, но выполз на 10е место. С Локо также будет.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:06
Ишь, какой благородный!
Цорну главное карманы набить на сделках типа Игнатьева, Мампасси, Митая, Раконьяца и других.
Capral
Capral
вчера в 21:05
Когда у тебя в составе такой гений как НОБОА- море по колено!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:04
А между тем Цорн сказал, что если даже Локо вылетит, то он не бросит команду. " Доить так доить" !!!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 21:03
Верните тётю Олю!!!)
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