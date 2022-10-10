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Орлов: «Малком и Клаудиньо могут играть за сборную России»

вчера, 16:08

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможной натурализации футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

Нормально отношусь (к натурализации Малкома и Клаудиньо). Во всем мире это происходит — никуда не деться. Я специально просил у Егора Крецана (медиа-директора РФС) выяснить, могут ли Малком и Клаудиньо чисто теоретически играть за сборную России — они ведь играли за олимпийскую сборную Бразилии. Оказалось, могут. Олимпийскую сборную хоть и курирует ФИФА, но это молодежная команда. В ФИФА сообщили, что эти двое могут играть за сборную России. Теоретически. Но их агент, например, недавно заявил, что они вообще это не обсуждали.

Неизвестно, как это все пойдет. Но бразильцы часто берут второе гражданство. Им и их семьям хорошо в России. Санкт-Петербург — не самый плохой для них город. И вообще он очень красивый!

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 20:57, ред.
Не понимаю, какое можно получить удовольствие, тем более испытать гордость за сборную страны, в которой иностранцы что-то выиграют?
minai
minai
вчера в 19:47
Гена уже вручил парням паспорта.
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:44
Пищу надо пережёвывать тщательно, а информационную особенно - от этого не только усвоение улучшается, а и гонорар возрастает.
alexgurzan
alexgurzan ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 18:38
Добрый вечер.
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Если статья попадет на главную, да.
Подождём ответа от редакторов.
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:26, ред.
Здравствуйте! Раньше была практика, что статус "vip" аккаунта можно было получить после написания статьи.

Написал новую статью, скажите можно ли получить vip статус? И второй вопрос, можно попросить поставить статью на главную? Раньше в этом никогда не отказывали )

https://www.soccer.ru/blogs/record/1331848
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:18
Опять манная каша про ребят из Бразилии. Чтобы в следующий раз не толочь воду в ступе на "животрепещущую" для многих тему, советую г-ну Орлову подойти к ним, а также другим потенциальным кандидатам в сборную из Ю.Америки, и с румянцем на щеке от смущения задать им вопрос по этому поводу. А затем раз и навсегда прекратить засорять СМИ домыслами.
Kolenok
Kolenok
вчера в 17:18
Своих найдем,не хватало нам темного цвета в сборной.
МапС
МапС
вчера в 16:51
Лучший вариант - бразил продать, деньги пропить.
alexamit
alexamit
вчера в 16:45
Как из одной юморесок Задорнова-Диагноз-Ну просто дурак!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:41
причём тут бразильцы вы хотя бы сначала чисто теоретически добейтесь разрешения от футбольных чиновников выступать нашей сборной на международной арене, а какой смысл скажем Малкому играть с Киргизией или Ираном тем более товарняки
Бoрат
Бoрат
вчера в 16:40
К чему эти разговоры?
Сборная России дисквалификацирована и отстранена от всех официальных матчей
А гонять товарняки с Киргизией могут российские пешеходы
Зачем нормальных бразильских футболистов отвлекать от тренировок по таких пустякам
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:11
Могут, а будут ли?
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