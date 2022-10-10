Олег Иванов: «Хотелось показать, что мы реально что-то можем»

Полузащитник «Рубина» высказался о победе своей команды в матче Первой лиги против « СКА -Хабаровска» (2:1).

После неудачных результатов хотелось поскорее завоевать три очка. Тем более, на таком тяжелом выезде. Минуты за три до моего гола Дима Кабутов подошел и предложил попробовать сыграть через правый фланг. Сыграли через правый фланг и как-то на интуиции просто побежал на дальнюю штангу, получилось, что забил.

Первые мысли после гола были подбежать к ребятам, которые с нами в одной команде, которые получают меньше игрового времени. Хотелось разделить с ними радость. Не было такого ощущения, что мы хотим доказать что-то тренеру. Хотелось показать, что мы реально что-то можем. Надеюсь, эта игра станет точкой отрыва.