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Олег Иванов: «Хотелось показать, что мы реально что-то можем»

вчера, 17:13
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск1 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о победе своей команды в матче Первой лиги против «СКА-Хабаровска» (2:1).

После неудачных результатов хотелось поскорее завоевать три очка. Тем более, на таком тяжелом выезде. Минуты за три до моего гола Дима Кабутов подошел и предложил попробовать сыграть через правый фланг. Сыграли через правый фланг и как-то на интуиции просто побежал на дальнюю штангу, получилось, что забил.

Первые мысли после гола были подбежать к ребятам, которые с нами в одной команде, которые получают меньше игрового времени. Хотелось разделить с ними радость. Не было такого ощущения, что мы хотим доказать что-то тренеру. Хотелось показать, что мы реально что-то можем. Надеюсь, эта игра станет точкой отрыва.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:09
Очень тяжело даются победы.
s9schv5xrks6
s9schv5xrks6
вчера в 17:14
Спасли вы Лёньку. А зря
Гость
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