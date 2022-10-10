Орещук: «Больше 5 млн евро за Тюкавина никто не заплатит»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на слова представителя нападающего московского клуба Константина Тюквина, который заявил, что его клиент может покинуть «бело-голубых», если не будет получать игровое время.
Наверное, выгодно продать Тюкавина сейчас можно, но здесь вопрос стоит немного глубже — нужно знать, сколько клуб вложил в Константина и за сколько его могут продать, чтобы понимать, выгодно это или нет.
Тюкавин стоит 7 млн евро? За такую сумму его сейчас не продашь. В данный момент Тюкавина можно продать в районе 5 млн евро. В зарубежные клубы будет крайне сложно продать из-за ситуации в мире, а в РПЛ лишь пара клубов способна будет заплатить такие деньги. Больше 5 млн, думаю, никто не заплатит.