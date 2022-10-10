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Орещук: «Больше 5 млн евро за Тюкавина никто не заплатит»

вчера, 16:40

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на слова представителя нападающего московского клуба Константина Тюквина, который заявил, что его клиент может покинуть «бело-голубых», если не будет получать игровое время.

Наверное, выгодно продать Тюкавина сейчас можно, но здесь вопрос стоит немного глубже — нужно знать, сколько клуб вложил в Константина и за сколько его могут продать, чтобы понимать, выгодно это или нет.

Тюкавин стоит 7 млн евро? За такую сумму его сейчас не продашь. В данный момент Тюкавина можно продать в районе 5 млн евро. В зарубежные клубы будет крайне сложно продать из-за ситуации в мире, а в РПЛ лишь пара клубов способна будет заплатить такие деньги. Больше 5 млн, думаю, никто не заплатит.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:20
Дождутся, что уйдёт, как Бакаев.
monah-10
monah-10
вчера в 19:42
Самый крутой вариант для карьеры это попасть в Крылья, а потом в Спартак.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:32
Где-то он нолик пририсовал к цене.
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 17:31
Шварц виноват в низкой стоимости Тюкавина.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:13
Даже столько не дадут...
drug01
drug01
вчера в 16:44
Пусть играет лучше дома!
Бoрат
Бoрат
вчера в 16:41
Да и миллиона для него слишком много
Гость
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