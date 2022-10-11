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Шмидт: «Путь к победе лежит через веру в себя»

вчера, 17:07
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт высказался о том, на что будет опираться его команда в матче Лиги чемпионов против ПСЖ.

Их очень непросто переиграть, но мы уже поняли, что нам нужно показать свой максимум, наработать связи в коллективе и всегда трудиться как команда. В плане тактики и психологического настроя мы также должны быть на высоте. Путь к победе лежит через веру в себя. Это новая игра и другая история, возможно, мы должны быть готовы к чему-то новому. В любом случае, мы сыграем против серьезного соперника.

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 19:21
Мы тоже знаем это, но не всем это дано))
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:13
Всегда Надежда только на себя
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:09
Желаю им удачи
Гость
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