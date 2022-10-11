Шмидт: «Путь к победе лежит через веру в себя»

Главный тренер «Бенфики» высказался о том, на что будет опираться его команда в матче Лиги чемпионов против ПСЖ .

Их очень непросто переиграть, но мы уже поняли, что нам нужно показать свой максимум, наработать связи в коллективе и всегда трудиться как команда. В плане тактики и психологического настроя мы также должны быть на высоте. Путь к победе лежит через веру в себя. Это новая игра и другая история, возможно, мы должны быть готовы к чему-то новому. В любом случае, мы сыграем против серьезного соперника.