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Кечинов считает «Спартак» фаворитом в дерби с ЦСКА

вчера, 18:35
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 20:00 Не начался

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби. ЦСКА сыграет дома со «Спартаком» в воскресенье, 16 октября.

На мой взгляд, на данный момент «Спартак» — фаворит, потому что красно-белые показывают более зрелищную, стабильную игру, не как в прошлом сезоне, когда команда могла проиграть кому угодно. Такого уже нет. ЦСКА тоже неплохая команда, по праву занимает свое место в таблице, но все же есть у нее такие моменты, когда она может проиграть, например, «Торпедо».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:39
Ну и ладно,ибо это ни на что не влияет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:26
Игра должна быть очень интересной!
3x95sjwxzk63
3x95sjwxzk63
вчера в 20:15
Вероятно не следует играть когда всё ясно?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Саня Утробин (раскрыть)
вчера в 20:08
Научитесь для начала обращаться к малознакомым людям.
pomor45
pomor45 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 20:00
Фаворитом будет Карасёв.
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:59
По сути, спор о на половину наполненном стакане пустой с любой стороны.
Саня Утробин
Саня Утробин ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:56
чувак это его мнение!!!не твое......я тоже считаю Спартак фаворитом и что???
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:55
фк СПАРТАК победит...
pomor45
pomor45 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 19:44
Наиболее упорными являются споры там, где нет для них никакого повода.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:38
Кечинов каждый день по 2-3 раза напоминает нам, что спартак фаворит, готов с ним согласиться лишь бы он исчез куда нибудь.
Байкал-38
Байкал-38 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:07
Лучше быть убеждённым оптимистом, чем законченным пессимистом, который бегает с криками "Мы все умрём".

И вам всего наилучшего.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:04
Странно было бы если спартаковцы будут говорить, что ЦСКА фаворит данного дерби.
Но вот логика у Кечинова просто на уровне "космоса".
Спартак играет зрелищно и лучше чем в прошлом году, а ЦСКА проиграл матч Торпедо.
А разве такие топ команды как Реал, Бавария, Барса и многие другие никогда не проигрывают аутсайдерам? Чёрный день у всех случается.
Помню как тот же Зенит в сезоне 2018-19 проиграл Анжи. Анжи не просто выиграл, они добились волевой победы, а победный гол забили так вообще в меньшинстве. Но Зенит с приличным отрывом (8 очков) стал чемпионом.
Спартак зрелищный, но с какими командами?
Где была зрелищность с Динамо, Зенитом, Ростовым?
Да там просто того же Промеса прикрыли и всё нет игры у Спартака.

Если уж брать, то я бы назвал наоборот ЦСКА фаворитом, но это "Дерби всея Руси" и здесь особо не важно кто фаворит, победить, как и проиграть может любой и не важно как ты до этого играл и на каком месте находятся команды.
ABir
ABir
вчера в 18:58
Кечинов прав у Спартака шансов на победу поболее, и атака посильнее, и игра позрелищнее. У ЦСКА из преимуществ - только своё поле
shlomo
shlomo ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:56
Будем считать , что мы друг друга поняли....Оптимист считает, что плановый конец света - это начало ободряющей тьмы.... всего Вам самого лучшего!
Izmar
Izmar
вчера в 18:53
Ничья станет идеальным результатом для команд одного среднего уровня.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:51
Очень интересный ожидается матч. Команды примерно равны.
Кто станет фаворитом покажет сама игра.
Многое будет зависть от настроя, да и от удачи тоже.
Ничья вряд ли устроит обе стороны.
Байкал-38
Байкал-38 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:49, ред.
Так в том то всё и дело, что сначала говорят одно, потом противоречат сами себе.
И почему я должен молчать?
А по поводу то, что я не принял приглашение я ранее писал и своего мнения не меняю, тем более вы сами говорите: - "каждый может может играть так как ему хочется".
Так в чём претензия то была я так и не понял.
Так же не понял зачем вы мне про про одинаковое положение говорите и правила, которые не нарушают?
Я разве кому то претензии предъявлял?
Наоборот про "смита" сказал, что он правила не нарушает, а вот пользователь ниже добивается чего то. Может вы ему это хотели написать?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:46
А это старый дедовский способ, чтобы у Кечинова небыло вариантов на ошибку !
Прибор 120 !)
xqsnfjpq5fh6
xqsnfjpq5fh6
вчера в 18:40
дерби есть дерби, победителя трудно предсказать...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:39
Граф считает счета на своём счету. )
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:36
Кто знает)) Думаю, будет боевая ничья.
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