Кечинов считает «Спартак» фаворитом в дерби с ЦСКА

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби. ЦСКА сыграет дома со «Спартаком» в воскресенье, 16 октября.

На мой взгляд, на данный момент «Спартак» — фаворит, потому что красно-белые показывают более зрелищную, стабильную игру, не как в прошлом сезоне, когда команда могла проиграть кому угодно. Такого уже нет. ЦСКА тоже неплохая команда, по праву занимает свое место в таблице, но все же есть у нее такие моменты, когда она может проиграть, например, «Торпедо».