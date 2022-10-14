Кечинов считает «Спартак» фаворитом в дерби с ЦСКА

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби. ЦСКА сыграет дома со «Спартаком» в воскресенье, 16 октября.
На мой взгляд, на данный момент «Спартак» — фаворит, потому что красно-белые показывают более зрелищную, стабильную игру, не как в прошлом сезоне, когда команда могла проиграть кому угодно. Такого уже нет. ЦСКА тоже неплохая команда, по праву занимает свое место в таблице, но все же есть у нее такие моменты, когда она может проиграть, например, «Торпедо».
Но вот логика у Кечинова просто на уровне "космоса".
Спартак играет зрелищно и лучше чем в прошлом году, а ЦСКА проиграл матч Торпедо.
А разве такие топ команды как Реал, Бавария, Барса и многие другие никогда не проигрывают аутсайдерам? Чёрный день у всех случается.
Помню как тот же Зенит в сезоне 2018-19 проиграл Анжи. Анжи не просто выиграл, они добились волевой победы, а победный гол забили так вообще в меньшинстве. Но Зенит с приличным отрывом (8 очков) стал чемпионом.
Спартак зрелищный, но с какими командами?
Где была зрелищность с Динамо, Зенитом, Ростовым?
Да там просто того же Промеса прикрыли и всё нет игры у Спартака.
Если уж брать, то я бы назвал наоборот ЦСКА фаворитом, но это "Дерби всея Руси" и здесь особо не важно кто фаворит, победить, как и проиграть может любой и не важно как ты до этого играл и на каком месте находятся команды.
Но вот логика у Кечинова просто на уровне "космоса".
Спартак играет зрелищно и лучше чем в прошлом году, а ЦСКА проиграл матч Торпедо.
А разве такие топ команды как Реал, Бавария, Барса и многие другие никогда не проигрывают аутсайдерам? Чёрный день у всех случается.
Помню как тот же Зенит в сезоне 2018-19 проиграл Анжи. Анжи не просто выиграл, они добились волевой победы, а победный гол забили так вообще в меньшинстве. Но Зенит с приличным отрывом (8 очков) стал чемпионом.
Спартак зрелищный, но с какими командами?
Где была зрелищность с Динамо, Зенитом, Ростовым?
Да там просто того же Промеса прикрыли и всё нет игры у Спартака.
Если уж брать, то я бы назвал наоборот ЦСКА фаворитом, но это "Дерби всея Руси" и здесь особо не важно кто фаворит, победить, как и проиграть может любой и не важно как ты до этого играл и на каком месте находятся команды.