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Кавазашвили: «„Спартаку“ нужен полузащитник-дирижер»

вчера, 17:57

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о том, что новому спортивному директору клуба Полу Эшуорту поставили задачу подписать в клуб трех новичков зимой.

«У нас с крайними защитниками еще не все ясно, не хватает полузащитника-дирижера. Можно ли предположить, что купят сразу и левого, и правого защитника? Исключать ничего нельзя, но трансферы будут зависеть от того, при какой схеме будет играть команда. Не нужно забывать, что Мозес восстанавливается после тяжелой травмы, сможет ли он вернуться на прежний уровень, это большой вопрос. В целом, я согласен, что для усиления необходимо 3-4 новых футболиста», — сказал Кавазашвили.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:47
Ну что ж ,возьмём старика Де Фюнеса ! )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:51, ред.
Конечно нужны....
Полузащитник- дирижёр...защитник - повар...нападающий - танцор ...и вратарь - комбайнёр...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:40
Лучше 5-10.А своих воспитанников снова выгнать в "Ростов",чтобы от них получать очередную оплеуху.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:34
А ещё спартаку нужен композитор, артист у них есть.
lotsman
lotsman
вчера в 21:08
Спартаку нужна хорошая защита. В нападении у них всё номально.
311
311
вчера в 21:02
Трубача надо звать
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:32
сейчас в РПЛ игрок такого амплуа только один это Нобоа вся игра Сочи идёт через него и он ещё умудряется чаще чем кто либо в команде завершать атаки и это в свои 37 лет
ДСА
ДСА
вчера в 20:27
Обычная пурга, не более.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:53
Это точно подмечено
Izmar
Izmar
вчера в 18:51
Для десятого места можно и в Торпедо взять, а бабки разрулить как за из Барселоны.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 18:40
Шутит да, он так шутит да?
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:33
В первую очередь нужен хороший высокий центрбек.
Много верховых мячей в защите проигрываем.
Ironigor
Ironigor ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:24
И без контрабаса тут никак не обойтись !))
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:23
Любой команде нужен такой специалист !)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:23
Где его взять
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:02
Ага дирижер и пару скрипок!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:58
Возьмите Анзора, он всегда всё знает.
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