Кавазашвили: «„Спартаку“ нужен полузащитник-дирижер»

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вчера, 17:57

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о том, что новому спортивному директору клуба поставили задачу подписать в клуб трех новичков зимой.

«У нас с крайними защитниками еще не все ясно, не хватает полузащитника-дирижера. Можно ли предположить, что купят сразу и левого, и правого защитника? Исключать ничего нельзя, но трансферы будут зависеть от того, при какой схеме будет играть команда. Не нужно забывать, что Мозес восстанавливается после тяжелой травмы, сможет ли он вернуться на прежний уровень, это большой вопрос. В целом, я согласен, что для усиления необходимо 3-4 новых футболиста», — сказал Кавазашвили.