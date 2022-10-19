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Федотов: «„Спартак“ — это не враг. Помилуйте!»

сегодня, 00:09

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о том, воспринимает ли он «Спартак» как врага после прошедшего дерби, где он вступил в перепалку с наставником «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

Любой соперник, независимо от ранга и статуса, — принципиальный. Но «Спартак» во все времена был одним из фаворитов нашего чемпионата, «народной командой». И, готовясь к игре с ним, априори не нужно делать лишних телодвижений. Это команда с большими традициями. Что здесь еще скажешь?

Футбол — не война, а красота, радость, изящество. Мы получаем от него грандиозное удовольствие, как и от полных трибун, которые собрались в воскресенье на нашей арене. Какой враг? Помилуйте! Никогда такими категориями не мыслил.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:04
Отошёл от эмоций.
Союзник противников
Союзник противников ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:00
Видимо,результаты команды не устраивают.Не получается соперничество с единственно достойным конкурентом-"Зенитом". А ещё и баба от них ушла к другому.Зарема которая...
Союзник противников
Союзник противников ответ 6eck4dyru7zs (раскрыть)
сегодня в 10:59
Это когда можно презрительно именовать определённую социальную среду КОЛХОЗАНОМ??? Мсье,извольте извиниться,передо мною,как и полагается лорду,представителю высшего сословия.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:56
"Спартак" не враг,помилуй,боже!
Всё прочее у них на роже...
Capral
Capral
сегодня в 09:04
И чего они все к нему пристали???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 08:40, ред.
Я так понял, что народная команда готовит к изданию сборник высказываний нового морального лидера этой некогда нормальной команды башкирской подстилки? Далеко пойдёт этот клуб
makkie
makkie
сегодня в 08:20
Похоже, Федотову не дают покоя лавры Газзаева.
Тоже лаять на соперника начал.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 07:17
Так говорить не надо))
uaztfmdqvzx3
uaztfmdqvzx3
сегодня в 07:06
Что-то не верится этому быдлану
6eck4dyru7zs
6eck4dyru7zs
сегодня в 06:52
Колхозану походу наконец-то объяснили элементарные правила этикета
ABir
ABir
сегодня в 06:07
Футбол - не в*йна, а всего лишь игра, хотя и очень азартная
Tostao
Tostao
сегодня в 05:15
Эстет
Изящен был Федотов в подтрибунной сварке,
Как слон изящен был в посудой лавке.
Boricku
Boricku
сегодня в 02:42
Пора быдло старпёра гнать на завод к станку.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:31, ред.
Спартак это соперник!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:20
Врагами иногда болельщики становятся, а команды в большинстве своем просто конкуренты на поле.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:15
Всё правильно врагов в футболе нет - есть соперники!
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