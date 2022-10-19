Федотов: «„Спартак“ — это не враг. Помилуйте!»

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о том, воспринимает ли он «Спартак» как врага после прошедшего дерби, где он вступил в перепалку с наставником «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

Любой соперник, независимо от ранга и статуса, — принципиальный. Но «Спартак» во все времена был одним из фаворитов нашего чемпионата, «народной командой». И, готовясь к игре с ним, априори не нужно делать лишних телодвижений. Это команда с большими традициями. Что здесь еще скажешь?

Футбол — не война, а красота, радость, изящество. Мы получаем от него грандиозное удовольствие, как и от полных трибун, которые собрались в воскресенье на нашей арене. Какой враг? Помилуйте! Никогда такими категориями не мыслил.