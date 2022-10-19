Йоканович: «Нам нужно продолжить двигаться на победных рельсах»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в матче Кубка России.

Я абсолютно доволен игрой, считаю, что мы сегодня делали хорошие комбинации, в то же время у нас удавались атаки, когда мы использовали передачи за спиной в обороне соперника. Качеством я абсолютно доволен, команда сегодня провела хорошую игру, но так или иначе мы должны двигаться в этом же направлении и улучшаться.

Можно сказать, что мы сейчас уже устойчивее стоим на ногах, на более твёрдой почве. Хорошо, что у нас получилось выиграть сегодня. Если же сравнивать две встречи, которые мы провели на своём родном стадионе, в игре против «Оренбурга» склонить чашу весов в нашу сторону нам помог характер. Сегодняшний матч был с позиции качества игры, наши футбольные стороны были проявлены на достаточно высоком уровне. Мы должны продолжать работать в этом же направлении. Понятно, что почивать на лаврах нельзя, в футболе могут быть и победы, и поражения. Нам нужно продолжить двигаться на победных рельсах.