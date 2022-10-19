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Йоканович: «Нам нужно продолжить двигаться на победных рельсах»

сегодня, 00:35
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в матче Кубка России.

Я абсолютно доволен игрой, считаю, что мы сегодня делали хорошие комбинации, в то же время у нас удавались атаки, когда мы использовали передачи за спиной в обороне соперника. Качеством я абсолютно доволен, команда сегодня провела хорошую игру, но так или иначе мы должны двигаться в этом же направлении и улучшаться.

Можно сказать, что мы сейчас уже устойчивее стоим на ногах, на более твёрдой почве. Хорошо, что у нас получилось выиграть сегодня. Если же сравнивать две встречи, которые мы провели на своём родном стадионе, в игре против «Оренбурга» склонить чашу весов в нашу сторону нам помог характер. Сегодняшний матч был с позиции качества игры, наши футбольные стороны были проявлены на достаточно высоком уровне. Мы должны продолжать работать в этом же направлении. Понятно, что почивать на лаврах нельзя, в футболе могут быть и победы, и поражения. Нам нужно продолжить двигаться на победных рельсах.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:42
Ростов решил кубок слить!
Capral
Capral
сегодня в 08:35
Ну, если откровенно, то комбинации вчера, я увидел только в двух случаях, первый раз выход Макарова один в один, и гол самого Макарова. Больше, комбинаций я не видел. Не понимаю о каком комбинационном футболе говорит Йоканович. И что значит- он абсолютно доволен?! Не должен тренер так говорить. Никогда тренер не может быть абсолютно доволен, всегда будут недочёты в игре, всегда надо игру улучшать. И еще, я попрежнему не вижу лица команды, не понимаю в какой футбол играет ДИНАМО. Мне был понятен футбол Бескова, Лобановского, Ахалкаци. А вот футбол Йокановича, я еще не очень понимаю, не вижу рисунка игры, стиля команды. Да, вчера сыграли лучше, чем прежде, но игра еще далека от совершенства. Вчера играли смелее, надежнее в защите с выходом Сазонова. Отодвинули соперника от своих ворот, не отдали центр. Было меньше брака в передачах, неплохо сыграли на подборах. Но вот цельной игры, пока нет. Ну и конечно, надо что-то решать с центром защиты!!! Фернандесу там не место, надо искать ему замену. А вместе с этим- молиться ГОСПОДУ БОГУ, чтобы Сазонов оставался в строю, потому что пару Маричаль-Фернандес мы уже видели.... Что касается рельсов, то они предстоят в ближайшем туре на ст. Локомотив. Удачи тебе, Йоканович!!!!!!!
Komitas
Komitas
сегодня в 07:23
Вам нужно, и всем тоже нужно.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:22
Вчера не плохо играли, много молодежи стабильности не хватает.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 07:16
Вперед Динамо!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:10
Пока тренер может спокойно выдохнуть.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:07
Попробуйте это сделать. Удачи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:52
Это кочегары по рельсам ездят...
8txw8ygzdzuf
8txw8ygzdzuf
сегодня в 05:05
Тебе лично нужно поскорей двигаться по рельсам на Белград
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:16
И это будет правильно.
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