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Р. Билялетдинов: «Выйти из себя, дать волю эмоциям, конечно, бывало»

19 октября 2022, 17:38

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о психологических аспектах в работе наставника команды.

Выйти из себя, дать волю эмоциям, конечно, бывало. И своими игроками можешь быть недоволен, или действиями другой команды при потворстве судьи. Тут главное в порыве эмоций не брякнуть что-то лишнее.

Бывает такое, что ты говоришь какие-то слова, чтобы вернуть человека в строй, в рабочее состояние, а он воспринимает это совсем иначе. Это я говорю, исходя из своего тренерского опыта. На заре моей тренерской деятельности мне казалось, что я все делаю правильно. Эмоциональный фон правильный, слова правильные, но резкие. Казалось, лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

С годами я пересмотрел эту модель. Там очень много нюансов, которые я не учел и познакомился с ними позднее в своей тренерской деятельности. И игровая практика тут ни при чем. Когда ты слушаешь критику игроком, «сидя в зале», это одно, а когда ты на трибуне, твои слова могут восприниматься совсем по-другому. И в начале моей тренерской карьеры опыт игрока сослужил мне не лучшую службу.

Человек – тонкая материя. Достучаться, конечно, нужно. Но одному нужно тихо, лично сказать, чтобы он это воспринял, а другому крикнуть при коллективе.

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Варвар7
Варвар7
19 октября в 17:46
Последнее время прямо какой то повсеместно психологический практикум для тренеров!
Гость
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