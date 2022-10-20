Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кузнецов: «Если РФС какие-то рамки установил, их надо соблюдать»

вчера, 17:41
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «армейцев» Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Есть же регламент какой-то, я ссылаюсь на него. Это профессиональный спорт. С одной стороны, эмоции оправданы – все переживают за эмоции, за игру, но если РФС какие-то рамки установил, их надо соблюдать. Так что я не осуждаю это решение.

Подставила ли Зарема своего тренера, раздув конфликт? Все имеют право на высказывания. Может и подставила, не знаю. Кому её мнение интересно, она что, футбольный эксперт? Если бы эта женщина играла в футбол когда-то или всё время руководила клубом… А получается, к футболу она имеет косвенное отношение. Не стоит слушать мнение человека, который к футболу не имеет никакого отношения. Некоторые слушают, им нравится. По мне: сказала и сказала, это её право – высказывать мнение. Я бы прислушивался к мнению футбольных людей, а как вы видите, футбольные люди не высказывались на эту тему.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Быстров — о новом формате Кубка России: «Продуманности никакой»
Сегодня, 10:43
Кечинов: «Абаскаль – любимец фанатов „Спартака“»
Сегодня, 09:47
Быстров: «Посмотрите, сколько мячей побывало в воротах Ивана»
Сегодня, 09:30
Семак: «Концовка получилась достаточно волнительной»
Сегодня, 08:56
Соколов: «Мы рассчитывали, что отдадим мяч и будем играть на контратаках»
Сегодня, 00:29
Сергеев: «Победили, но хотели сделать это крупно»
Сегодня, 00:08
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 19:46
Полностью согласен. Кому этот кдк делает лучше своим решением. Всегда смотри , кому это решение выгодно
ДСА
ДСА
вчера в 17:48
А давайте всех дисквалифицируем... И тренировать некому будет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 