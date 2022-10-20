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КДК: «Действия Абаскаля создавали угрозу безопасности на стадионе»

вчера, 15:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил дисквалификации Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.

Мы заслушали и Федотова (по двум эпизодам — с тренером соперника и игроком), и Абаскаля. Поведение тренера ЦСКА рассматривали по делу об оскорблении соперника. Посмотрели видео, тренер не отрицал, что были сказаны подобные слова. Отрицать не имело смысла. Что касается Абаскаля, то его поведение рассматривали с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий. Пришли к выводу, что его действия создавали угрозу безопасности на стадионе.

Абаскаль в агрессивной манере шел к зоне команды ЦСКА. Мы установили, какие слова он произносил: «Fair play». Увидели, что на трибуне было волнение. Пришлось вступать в дело стюардам, которые сдерживали болельщиков. Служба безопасности «Спартака» предотвратила некий конфликт, увели тренера в подтрибунное помещение.

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Все комментарии
Vave666
Vave666 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 23:37
У нас все под одну дудку...
33_DEIVID_55
33_DEIVID_55 ответ Владимир Коробов (раскрыть)
вчера в 21:56, ред.
Я то как раз там был. Какой на... фан-сектор??? Там на матч со Спартаком на центральную трибуну припёрлась половина ужратых. Что на восточную, что на центральную трибуну. И менты у турникетов поворчали лишь для виду.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 21:38
Федотов мало чем отличается от быдла на трибунах а жаль......
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 21:17
Тогда дейсвия Моуринью на протяжении всей тренерской карьеры, это как можно охарактеризовать, какие-то нелепые слова, на стадионе люди сидят, прекрасно понимают что это эмоции, что плохого в выражении фэйр-плей, а вот слова что-то прыгало к сожалению не к месту
pomor45
pomor45
вчера в 20:27
Рыжий, тщедушный Абаскаль угрожает. Это, что? Анекдот такой?
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 20:25
Какую, блин, угрозу безопасности?! Им самим не смешно? И вообще, что на него все набросились? Хороший парень и работает хорошо.
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ 33_DEIVID_55 (раскрыть)
вчера в 20:03
Сам хоть раз в Воронеже был? Нет конечно. У любой команды фан сектор в полном составе тревенники и язвенники, да и среди болельщиков ни одного под градусом не найдешь. Только в Воронеже такие фанаты и болельщики. Ты походу и на стадионе не разу не был.
33_DEIVID_55
33_DEIVID_55 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 19:30
А федота просто Абассать.
33_DEIVID_55
33_DEIVID_55 ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 19:22
Лучше алкотесты ввести на стадионе в Воронеже, а то все ужратые приходят, город алкашей.
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:04
Фануйди,вот это провокация!
112910415
112910415
вчера в 18:39
времена сейчас суровые !
никак нельзя ходить в агрессивной манере !
КДК творит чудеса !
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 18:28
Провокация и симуляция - в этом вся суть Спартака. Красные карточки и пенальти - главное его оружие
Сп62
Сп62 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 18:24
Для КДК мат и оскорбления это нормальное явление. А вот призывы к фейр-плею или к миру это страшные провокации способные привести к пугачёвскому бунту.
Futurista
Futurista ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 18:14, ред.
Абаскаль в Кубке России 😉)...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 17:59
Я почему то подумал грешным делом, это главбух).
bashnat013
bashnat013
вчера в 17:57
Благодаря абасскалю команду вместо старого названия буду называть "рядом что то ПРЫГАЛО"
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 17:51
нужно уметь видеть на перёд и кдк ещё не понимает какую глупость он совершил...на бровке теперь в игре против химок мы будем наблюдать всей страной за Гогниевым🤣🤣🤣 эти первобытные крики и мат, который будет стоять столбом в воскресенье ( будет крайняя игра Гогниева похоже у руля подмосковного клуба и Юран замкнёт этот круг😂) тем интересней будет посмотреть за установками Гогниева с бровки и вождение хороводов от футболистов химок в штрафной Спартака
valt134
valt134
вчера в 17:50
Матч не смотрел, а посему 61еть не буду…
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 17:34
Абаскаль в юности!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:34
По эпизоду с Пруцевым, Федотов полагаю получил амнистию. Гинер бил челом?).
makkie
makkie ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 17:32
Надо уметь достойно проигрывать!
Абаскаль в этом сезоне уже трижды твой Факел обыграл. Незачем опускаться до оскорблений. Просто прими этот факт 😄
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 17:21
Тоже представил Абаскаля с поясом шахида шагающего в "агрессивной манере". Или в образе Кинг-Конга, или Самсона разрывающего пасть льву).
Бoрат
Бoрат ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 17:19
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 17:16
    Срочно надеть намордник на Абасpaля
    И приковать к скамейке запасных
    Чтобы не создавал угрозу безопасности
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    вчера в 17:16
    Был уже один такой смелый, Гулливер, а потом прощение просил и нюни пускал!
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 17:15
    Граждане, будьте внимательны на стадионе, не ходите агрессивной походкой иначе вы создадите угрозу безопасности!)))
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 17:13
    Ну были бы фанаты ЦСКА и по пробовал бы Абаскаль прыгнуть на Федотова, боюсь его бы прям на поле и прикопали бы...

    З.Ы. Тут конечно куча диванных экспертов собралась, а вы хоть раз в живую видели, что может сделать масса фанатов?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 17:09, ред.
    Во дают). Видимо у них слова *** и фейер плей СИНОНИМЫ)). Поэтому наказание фактически одинаковое. Но, что такое "условно"?). Тем более для босса по спортивной части клуба, совмещающий должность главбуха РФС). Перевели в день годовщины трагедии с формулировкой "создавал угрозу безопасности".
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 17:07
    Я удивляюсь как в КДК Абаскалю статью "терроризм" не пришили!)))
    Абаскаль своей походкой в "агрессивной манере" "создал угрозу безопасности на стадионе"!))) КДК это случайно не "Клуб 56ов и Кретинов"?!)))
    ViktorVolchok07
    ViktorVolchok07
    вчера в 17:03
    Вот она ,,правда жизни,, по русски,и так практически во всём...а,ведь рыба с головы гниёт,это истина,которую не оспоришь.Печально и грустно что такие люди правят КДК и российским футболом.
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