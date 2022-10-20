КДК: «Действия Абаскаля создавали угрозу безопасности на стадионе»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил дисквалификации Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.
Мы заслушали и Федотова (по двум эпизодам — с тренером соперника и игроком), и Абаскаля. Поведение тренера ЦСКА рассматривали по делу об оскорблении соперника. Посмотрели видео, тренер не отрицал, что были сказаны подобные слова. Отрицать не имело смысла. Что касается Абаскаля, то его поведение рассматривали с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий. Пришли к выводу, что его действия создавали угрозу безопасности на стадионе.
Абаскаль в агрессивной манере шел к зоне команды ЦСКА. Мы установили, какие слова он произносил: «Fair play». Увидели, что на трибуне было волнение. Пришлось вступать в дело стюардам, которые сдерживали болельщиков. Служба безопасности «Спартака» предотвратила некий конфликт, увели тренера в подтрибунное помещение.