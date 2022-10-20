КДК: «Действия Абаскаля создавали угрозу безопасности на стадионе»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил дисквалификации и .

Мы заслушали и Федотова (по двум эпизодам — с тренером соперника и игроком), и Абаскаля. Поведение тренера ЦСКА рассматривали по делу об оскорблении соперника. Посмотрели видео, тренер не отрицал, что были сказаны подобные слова. Отрицать не имело смысла. Что касается Абаскаля, то его поведение рассматривали с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий. Пришли к выводу, что его действия создавали угрозу безопасности на стадионе.