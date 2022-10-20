Федотов — о КДК: «Здесь же очень умные люди»

Наставник ЦСКА объяснил, почему решил приехать на заседание КДК РФС .

Какой смысл было приезжать? Здесь же очень умные люди: не было никаких официальных заявлений — достали из видео. По этой причине и приехал на КДК . Тренировка ЦСКА должна была начаться в 13:00? Они ждут меня.