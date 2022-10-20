Федотов — о КДК: «Здесь же очень умные люди»

Наставник ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему решил приехать на заседание КДК РФС.
Какой смысл было приезжать? Здесь же очень умные люди: не было никаких официальных заявлений — достали из видео. По этой причине и приехал на КДК. Тренировка ЦСКА должна была начаться в 13:00? Они ждут меня.
Надо шире смотреть на ситуацию, а не выдавать желаемое за действительное.
По поводу внимания КБ... так Спартак самый популярный клуб в России, отсюда такая шумиха. Играй цска с условным Уралом, никто бы даже не обсуждал эти моменты. А тут дерби, да еще с таким накалом. Плюс Спартак горой за Абаскаля, как и ваши за Федотова. Это нормально.
Надо шире смотреть на ситуацию, а не выдавать желаемое за действительное.
По поводу внимания КБ... так Спартак самый популярный клуб в России, отсюда такая шумиха. Играй цска с условным Уралом, никто бы даже не обсуждал эти моменты. А тут дерби, да еще с таким накалом. Плюс Спартак горой за Абаскаля, как и ваши за Федотова. Это нормально.
Отвечаю. В пресс-службе Спартака отдаленные знания регламента, точнее их нет совсем.
Все решения КДК могут быть и обжалованы и отменены Аппеляционным комитетом РФС. Так что ты сам себе мат поставил. Читай больше и не только твою любимую экономику. Но дело даже не в этом. Если гражданин не доволен решением какой либо инстанции и выражает недовольство этим решением, то он для чего это делает ? Чаще всего для объяснения потенциального обжалования. И в заключение. Не слишком ли много внимания в КБ и прессе уделено этому человечку рыжему. ? Может это для рекламы? В Европе так принято.
Отвечаю. В пресс-службе Спартака отдаленные знания регламента, точнее их нет совсем.
Все решения КДК могут быть и обжалованы и отменены Аппеляционным комитетом РФС. Так что ты сам себе мат поставил. Читай больше и не только твою любимую экономику. Но дело даже не в этом. Если гражданин не доволен решением какой либо инстанции и выражает недовольство этим решением, то он для чего это делает ? Чаще всего для объяснения потенциального обжалования. И в заключение. Не слишком ли много внимания в КБ и прессе уделено этому человечку рыжему. ? Может это для рекламы? В Европе так принято.
какие люди, такие и решения
какие люди, такие и решения
А факты следующие:
1) Твои слова о том, что Абаскаль собирается обжаловать вердикт КДК - это всего лишь свои домыслы, которые ты выдаёшь за реальность. Ничего такого нет и в помине!
2) Решения КДК нельзя обжаловать, потому что это не предусмотрено регламентом. О чём, кстати, и сообщили в пресс-службе Спартака.
Считаю, это ШАХ и МАТ!
А как иначе бороться с неправдивой информацией и заблуждениями? Только "голыми" фактами. Такие дела!
А факты следующие:
1) Твои слова о том, что Абаскаль собирается обжаловать вердикт КДК - это всего лишь свои домыслы, которые ты выдаёшь за реальность. Ничего такого нет и в помине!
2) Решения КДК нельзя обжаловать, потому что это не предусмотрено регламентом. О чём, кстати, и сообщили в пресс-службе Спартака.
Считаю, это ШАХ и МАТ!
А как иначе бороться с неправдивой информацией и заблуждениями? Только "голыми" фактами. Такие дела!
Собственно, даже отвечать пропало желание. Макки тебе уже ответил за меня про твои домыслы. Этого с тебя и хватит.
Собственно, даже отвечать пропало желание. Макки тебе уже ответил за меня про твои домыслы. Этого с тебя и хватит.
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Обжаловать?! А есть доказательства?
Лично я вижу, что Абаскаль не согласен с вердиктом КДК, но про жалобу в его словах ни слова. Додумываем или вводим остальных в заблуждение?
_____________________
Обжаловать?! А есть доказательства?
Лично я вижу, что Абаскаль не согласен с вердиктом КДК, но про жалобу в его словах ни слова. Додумываем или вводим остальных в заблуждение?
Мало того, что из-за заседания, на которое он, к слову, и приглашен не был, пропускает тренировочный процесс, читай прямое неисполнение своих трудовых обязанностей, так еще и пытается острить. Но делает это крайне топорно и очень не уместно. После таких выходок, как на дерби лучше было не нарушать тишину информационную. Сейчас любое упоминание конюха автоматом рисуется в негативном ключе, а тут он еще и поводы дает на ровном месте. Для нас, журналюг, это просто Рождество раньше времени. Мало кто так умеет оподливиться, да еще и 2 раза подряд за очень короткий промежуток времени. Браво Федотов, Браво конюх, Браво!!! Руки заняты шавухой, прости, что не хлопаю...
Мало того, что из-за заседания, на которое он, к слову, и приглашен не был, пропускает тренировочный процесс, читай прямое неисполнение своих трудовых обязанностей, так еще и пытается острить. Но делает это крайне топорно и очень не уместно. После таких выходок, как на дерби лучше было не нарушать тишину информационную. Сейчас любое упоминание конюха автоматом рисуется в негативном ключе, а тут он еще и поводы дает на ровном месте. Для нас, журналюг, это просто Рождество раньше времени. Мало кто так умеет оподливиться, да еще и 2 раза подряд за очень короткий промежуток времени. Браво Федотов, Браво конюх, Браво!!! Руки заняты шавухой, прости, что не хлопаю...
Неисправимый хам ))
Неисправимый хам ))