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Федотов — о КДК: «Здесь же очень умные люди»

вчера, 14:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему решил приехать на заседание КДК РФС.

Какой смысл было приезжать? Здесь же очень умные люди: не было никаких официальных заявлений — достали из видео. По этой причине и приехал на КДК. Тренировка ЦСКА должна была начаться в 13:00? Они ждут меня.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:02
Пожалуй почти со всем соглашусь. А прецеденты обжалования решений КДК через Аппеляционный комитет РФС были в 2021 г. На сайте РФС есть инфа на этот счет. Редко но были . но не по таким незначительным поводам.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:35
И были прецеденты с обжалованием дисциплинарных наказаний? Я не помню таких. Тем более, смысла в обжаловании нет, учитывая, что обоим назначили по матчу дисквалификации - что тут обжаловать?
Надо шире смотреть на ситуацию, а не выдавать желаемое за действительное.

По поводу внимания КБ... так Спартак самый популярный клуб в России, отсюда такая шумиха. Играй цска с условным Уралом, никто бы даже не обсуждал эти моменты. А тут дерби, да еще с таким накалом. Плюс Спартак горой за Абаскаля, как и ваши за Федотова. Это нормально.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:28
Решения КДК нельзя обжаловать, потому что это не предусмотрено регламентом. О чём, кстати, и сообщили в пресс-службе Спартака. - это твои слова.
Отвечаю. В пресс-службе Спартака отдаленные знания регламента, точнее их нет совсем.
Все решения КДК могут быть и обжалованы и отменены Аппеляционным комитетом РФС. Так что ты сам себе мат поставил. Читай больше и не только твою любимую экономику. Но дело даже не в этом. Если гражданин не доволен решением какой либо инстанции и выражает недовольство этим решением, то он для чего это делает ? Чаще всего для объяснения потенциального обжалования. И в заключение. Не слишком ли много внимания в КБ и прессе уделено этому человечку рыжему. ? Может это для рекламы? В Европе так принято.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:06
Обжаловать можно все, в том числе и решение КДК. У КБ свой регламент? Я с фанатами предпочитаю не общаться. Пока.
112910415
112910415
вчера в 19:52
ладно
какие люди, такие и решения
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:50
Ты же юрист в прошлом? Значит имел дело с фактами.

А факты следующие:

1) Твои слова о том, что Абаскаль собирается обжаловать вердикт КДК - это всего лишь свои домыслы, которые ты выдаёшь за реальность. Ничего такого нет и в помине!
2) Решения КДК нельзя обжаловать, потому что это не предусмотрено регламентом. О чём, кстати, и сообщили в пресс-службе Спартака.

Считаю, это ШАХ и МАТ!
А как иначе бороться с неправдивой информацией и заблуждениями? Только "голыми" фактами. Такие дела!
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:53
Гейропеец? Серьезно? Гейропеец?
Собственно, даже отвечать пропало желание. Макки тебе уже ответил за меня про твои домыслы. Этого с тебя и хватит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:40
Просто несогласие со всеми справедливыми решениями не в пользу КБ - это фирменная черта КБ. А что ему делать и куда обращаться, в КДК, в САС, или в ООН ему подскажут Зарема и ее благоверный. Они спецы в этом вопросе.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:57
Лишнее подтверждение того, что человек не большого ума и воспитание деревенское
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:33
Твой любимчик гейропеец - рыжий провокатор собирается обжаловать вердикт КДК
_____________________

Обжаловать?! А есть доказательства?
Лично я вижу, что Абаскаль не согласен с вердиктом КДК, но про жалобу в его словах ни слова. Додумываем или вводим остальных в заблуждение?
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:31
что то Федот стал не тот...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 15:43
Твой любимчик гейропеец - рыжий провокатор собирается обжаловать вердикт КДК. А в таких случаях обычно добавляют наказание. Чтобы не повадно было провоцировать и бегать с искаженной рожей и воплями к скамейке соперника. Провокаторов обычно к стенке ставят - самый радикальный способ отучить от пагубной страсти.
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:14
Эта инерция его может привести к такой дискве, после которой Гинер, Бабаев и прочая шелупонь из стана коней просто рот ему зашьют...
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 15:13
Джентельмен года опять жжОт
Мало того, что из-за заседания, на которое он, к слову, и приглашен не был, пропускает тренировочный процесс, читай прямое неисполнение своих трудовых обязанностей, так еще и пытается острить. Но делает это крайне топорно и очень не уместно. После таких выходок, как на дерби лучше было не нарушать тишину информационную. Сейчас любое упоминание конюха автоматом рисуется в негативном ключе, а тут он еще и поводы дает на ровном месте. Для нас, журналюг, это просто Рождество раньше времени. Мало кто так умеет оподливиться, да еще и 2 раза подряд за очень короткий промежуток времени. Браво Федотов, Браво конюх, Браво!!! Руки заняты шавухой, прости, что не хлопаю...
5grfj4j2q4q6
5grfj4j2q4q6
вчера в 14:58
По сравнению с тобой многие люди очень умные
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:45
Позакрывали бы все они свои рты
makkie
makkie
вчера в 14:36
Федотов по инерции и КДК продолжает полоскать!
Неисправимый хам ))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:29
Всё верно, унижаться не стоит.
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