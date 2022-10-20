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Лепёхин: «У Радимова хватит опыта для работы в „Пари НН“»

вчера, 16:34

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал слухи, что бывший игрок «сине-бело-голубых» Владислав Радимов может возглавить «Пари НН».

Думаю, что у него хватит опыта для такой работы, он играл на высоком уровне, работал с сильными тренерами. Ему вполне по силам показать хороший результат в «Пари НН».

Я был бы рад, если бы Радимов принял команду РПЛ. Было бы интересно посмотреть, как он себя сможет реализовать в таких условиях. Хотелось бы, чтобы у него сложилась и тренерская карьера, а не только игровая.

Конечно, состав решает большую роль, даже топовый тренер далеко не всегда сможет показать хорошие результаты с составом, который не будет соответствовать его уровню. Но пусть сначала назначат Радимова, чтобы можно было говорить о возможном усилении. Такие моменты обычно обсуждаются перед подписанием контракта.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 18:26
Попробовать надо конечно
drug01
drug01
вчера в 18:04
Нет не будет результата, надо менять всё
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:28
Их за дверь, они в окно. Гегемон раздает паруса).
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:36
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