Лепёхин: «У Радимова хватит опыта для работы в „Пари НН“»

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал слухи, что бывший игрок «сине-бело-голубых» может возглавить «Пари НН».

Думаю, что у него хватит опыта для такой работы, он играл на высоком уровне, работал с сильными тренерами. Ему вполне по силам показать хороший результат в «Пари НН».

Я был бы рад, если бы Радимов принял команду РПЛ . Было бы интересно посмотреть, как он себя сможет реализовать в таких условиях. Хотелось бы, чтобы у него сложилась и тренерская карьера, а не только игровая.

Конечно, состав решает большую роль, даже топовый тренер далеко не всегда сможет показать хорошие результаты с составом, который не будет соответствовать его уровню. Но пусть сначала назначат Радимова, чтобы можно было говорить о возможном усилении. Такие моменты обычно обсуждаются перед подписанием контракта.