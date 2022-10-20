Каррера: «Главные тренеры команд должны подавать пример игрокам»

Экс-наставник «Спартака» отреагировал на новость о возможном решении КДК дисквалифицировать и .

Да, тренеры высказывались на дерби, однако, думаю, было принято правильное решение! Главные тренеры команд должны подавать пример игрокам, да и вообще всем!