Каррера: «Главные тренеры команд должны подавать пример игрокам»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на новость о возможном решении КДК дисквалифицировать Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.
Да, тренеры высказывались на дерби, однако, думаю, было принято правильное решение! Главные тренеры команд должны подавать пример игрокам, да и вообще всем!
Главный тренер конечно должен подавать пример своим игрокам, но конечно не такой и самое главное главный тренер любой команды должен понимать, что он прежде всего лицо своей команды, ведь он всегда на передовой, он главный и от того как он себя ведёт будут думать о команде.
Думаю вывод сделают, а время покажет какой.
Главный тренер конечно должен подавать пример своим игрокам, но конечно не такой и самое главное главный тренер любой команды должен понимать, что он прежде всего лицо своей команды, ведь он всегда на передовой, он главный и от того как он себя ведёт будут думать о команде.
Думаю вывод сделают, а время покажет какой.