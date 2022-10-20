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Каррера: «Главные тренеры команд должны подавать пример игрокам»

вчера, 14:56
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Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на новость о возможном решении КДК дисквалифицировать Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.

Да, тренеры высказывались на дерби, однако, думаю, было принято правильное решение! Главные тренеры команд должны подавать пример игрокам, да и вообще всем!

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Все комментарии
Izmar
Izmar
вчера в 17:49
Надоели с этим Карерой. Кто он сейчас такой? Да никто.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:06
Ну да, ну да... как сейчас помню схватки тренеров АПЛ между собой, доходящие чуть не до рукоприкладства. Футбол, г- н Каррера, не институт благородных девиц, где воспитанницы ходят потупив глазки, а тренеры, которые ведут себя чинно - мирно, лично у меня вызывают подозрение в своей неполноценности.
uh2p7n88dn4v
uh2p7n88dn4v
вчера в 15:58
Кто ему всё сообщае
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:55
Абаскаль и Федотов поступили некрасиво и по сути сейчас не важно кто был провокатором, а кто не поддавшись на провокацию не сдержался.
Главный тренер конечно должен подавать пример своим игрокам, но конечно не такой и самое главное главный тренер любой команды должен понимать, что он прежде всего лицо своей команды, ведь он всегда на передовой, он главный и от того как он себя ведёт будут думать о команде.
Думаю вывод сделают, а время покажет какой.
Flamen
Flamen
вчера в 14:58
Кому он без конца дает комментарии?
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