Гладилин — о Федотове и Абаскале: «Такое поведение тренеров было и раньше»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новость о дисквалификации и .

Это делается в назидательных целях. Такое поведение тренеров было и раньше, и будет происходить в будущем. У тренеров часто бывает перевозбуждение в таких матчах. КДК решил показать, что такие действия делать не нужно. Это чисто символическое наказание, могли просто оштрафовать, но решили показать другим тренерам РПЛ , что так делать не нужно.