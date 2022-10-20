Гладилин — о Федотове и Абаскале: «Такое поведение тренеров было и раньше»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новость о дисквалификации Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.
Это делается в назидательных целях. Такое поведение тренеров было и раньше, и будет происходить в будущем. У тренеров часто бывает перевозбуждение в таких матчах. КДК решил показать, что такие действия делать не нужно. Это чисто символическое наказание, могли просто оштрафовать, но решили показать другим тренерам РПЛ, что так делать не нужно.
На этот вопрос у меня нет ответа. Ну, возможно, в Спартаке работают более темпераментные люди.... Но если серьезно, наверное этот несуществующий конфликт кому-то очень нужен.
На этот вопрос у меня нет ответа. Ну, возможно, в Спартаке работают более темпераментные люди.... Но если серьезно, наверное этот несуществующий конфликт кому-то очень нужен.
Ни что не вечно под луной кроме человеческой глупости . ( Энштейн ))))
Ни что не вечно под луной кроме человеческой глупости . ( Энштейн ))))