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Гладилин — о Федотове и Абаскале: «Такое поведение тренеров было и раньше»

вчера, 16:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новость о дисквалификации Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.

Это делается в назидательных целях. Такое поведение тренеров было и раньше, и будет происходить в будущем. У тренеров часто бывает перевозбуждение в таких матчах. КДК решил показать, что такие действия делать не нужно. Это чисто символическое наказание, могли просто оштрафовать, но решили показать другим тренерам РПЛ, что так делать не нужно.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:39
Спартачам есть за что ненавидеть Федотова, в прошлом сезоне Сочи под руководством Федотова дважды опускал спартак и дважды в самый неподходящий момент, в Сочи вообще разгромил спартак, а эти люди злопамятные.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:09
Вот, пример из футбольной истории. В 2004г., в чемпионате Украины произошел интересный случай. В игре между командами Динамо К и Волынь, игроки Волыни систематически нарушали правила и калечили соперника, после чего, тогдашний ГТ Динамо Й.Сабо гневно обратился к ГТ Волыни Кварцянову со словами: "Что твои уроды себе позволяют?! У меня ЛЧ на носу- с кем играть буду?!" На это, Кварцяный ему ответил: "Да мне на94 на твою ЛЧ"!!! И что, ктото разбирал этот конфликт? Дружно посмеялись и разошлись....
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:54
Добрый день!
На этот вопрос у меня нет ответа. Ну, возможно, в Спартаке работают более темпераментные люди.... Но если серьезно, наверное этот несуществующий конфликт кому-то очень нужен.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:54
Это было, есть и будет.
Ни что не вечно под луной кроме человеческой глупости . ( Энштейн ))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:48
У меня отвлеченный вопрос. А почему иностранные тренеры других клубов (Йоканович-Динамо, Личка-Оренбург, немцы из Локо). в отличие от тренеров КБ (тедеска. ваноли, Абаскаль) вели и ведут себя цивилизованно, не скандалят , не провоцируют.? Может быть так принято в этом клубе и дух Федуна,--Заремы неистребим? Самый скандальный клуб 21 века - это КБ.
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:12
Конфликт отцов и детей
Capral
Capral
вчера в 16:49
Детский сад, честное слово.
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