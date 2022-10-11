Новые игроки «Урала» готовы громить «Сочи» и «Локомотив». 12-е место в РПЛ – не потолок

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вчера, 19:12

Возьмут своё за счет длинной скамейки.

Победа над «Химками» в прошедшую пятницу стала знаковой для «Урала» — коллектив после кошмарного старта наконец выбрался из подвала таблицы Российской Премьер-Лиги. Причем получилось миновать даже зону стыков. «Шмели» идут на 12-м месте, у команды есть потенциал закрепиться в районе 10-12-й строчки и обойтись без нервотрепки весной. Весомый вклад в такой скачок внесли приобретения екатеринбуржцев.

Трансферы были и при Шалимове

Не стоит говорить о том, что клуб решил потратиться на усиление лишь с приходом Виктора Ганчаренко. Состав «шмелей» менялся и в межсезонье при Игоре Шалимове. Уральцы начали стелить солому на случай ухода Ивана Кузьмичева и приобрели у « СКА -Хабаровска» центрбека Эммерсона, который умеет пользоваться своими габаритами.

На левый фланг обороны из дубля подтянули Илью Быковского, на другой край взяли Мингияна Бевеева. Также обратили внимание на форварда Алексея Каштанова из «Родины» и арендовали опорника Фаниля Сунгатулина у «Спартака» и Игоря Коновалова у «Рубина».

Номинально трансферы закрывали дефицитные позиции (с уходом Августиняка опустела опорная зона, а с поиском нападающего у «Урала» давно были сложности), но проблема в другом – ни у кого из новых футболистов (исключение – Коновалов) не было достаточного опыта игры в Премьер-Лиге.

Такие решения объясняются тем, что Шалимов рассчитывал на сохранение формы основного состава. Все посыпалось, когда Олег Шатов выбыл с травмой, Юрий Железнов перестал показывать свои сильные стороны, а в опорной без Рафала образовался проходной двор. В купе с сильными соперниками в первых турах это вылилось в 0 побед в новом чемпионате под руководством Игоря Шалимова. К приходу Ганчаренко команда на пару с «Торпедо» оставалась в зоне вылета.

При Ганчаренко поменялся подход

Виктор, в отличие от Шалимова, видел необходимость в значительном усилении, а президент клуба Григорий Иванов оказал поддержку. Вот что функционер говорил о трансферной кампании «Урала» в августе:

Дзагоев? Мы ни одного футболиста не берем без тренера. Вот завтра тренер поставит нам задачу, менеджмент клуба постарается ее выполнить… Может ли перейти Газинский? Может.

Первый трансфер при новом тренере – полузащитник Юрий Газинский, который не пригодился «Краснодару». Хавбеку летом исполнилось 33, но даже в своей нынешней форме он – игрок основы для «шмелей». Юрий регулярно появляется в старте, управляет темпом игры, умными смещениями открывает свободное пространство и отдает тонкие передачи под убойную позицию (первый гол «Локомотиву» — следствие паса без касания от Газинского, третий мяч в матче – пас на ход Ранджеловичу). Да и Фанилю в силу нестабильности больше подходит амплуа сменщика.

В последние дни перед закрытием трансферного окна уральцы оформили сразу несколько трансферов: форварда Рая Влута, вингера Лазара Ранджеловича, хавбека Остона Урунова, опорника Ибраиму Сиссе, защитников Егора Филипенко и Сильвие Бегича. Еще вернули Дениса Кулакова. Каждый из них обладает опытом выступлений на высшем уровне, а Влут, Ранджелович и Сиссе еще и в Европе поиграли.

Газинский и Сиссе – надежность в центре поля

Активность на трансферном рынке прежде всего добавила «шмелям» глубины скамейки. Кулаков может подстраховать Бевеева. Бегич с Эммерсоном закрепились в старте, а Герасимов/Мамин/Филипенко способны снять с них часть нагрузки. На флангах атаки помимо Ранджеловича и Юшина есть Железнов и Гаджимурадов.

Наибольшая вариативность у «Урала» — в центре поля. Приобретение Сиссе позволило Газинскому чаще уходить в атаку и сместиться Мишкичу на позицию «десятки». Ибраима взял на себя всю работу по продвижению мяча. Вот его тепловая карта в матче с «Локомотивом».

Гвинеец также быстро вышел в лидеры по количеству передач (44,7 за матч – 3-е место в клубе) и проценту их точности (87,3 – лучше только у Мамина и ушедшего Кузьмичева). С учетом того, что в распоряжении Ганчаренко после восстановления будут Подберезкин, Коновалов и Бикфалви, центр поля – сильнейший козырь «Урала».

Прорезалось голевое чутье у Ранджеловича и Каштанова

На протяжении последних пяти сезонов звание лучшего бомбардира «шмелей» удерживал Эрик Бикфалви, но теперь у команды появилось еще несколько завершителей. Резкий скачок совершил пришедший из Второй лиги Алексей Каштанов. Он забивал «Краснодару», а также открывал счет в матчах с «Локомотивом» и «Химками», забил победный в кубковом матче против «Торпедо» и дважды ассистировал (Ранджеловичу против «Химок» и Быковскому с «Ахматом»). Пока Каштанов в форме, пришедшему Влуту приходится начинать матчи на скамейке.

Лазар Ранджелович быстро стал основным на правом фланге атаки. Серб не жадничает и готов отдавать на убойную позицию (пас на гол Юшина «Локомотиву»), еще и сам не транжирит моменты. «Железнодорожникам» он забил с довольно острого угла, в моменте с взятием ворот «Химок» своевременно сместился в полуфланг – оба гола стали для «шмелей» победными.

«Уралу» есть куда расти – в перспективе место в старте могут заслужить Урунов и Сунгатулин, на замену готовы выходить Коновалов, Егорычев и Подберезкин, сильно помогут Шатов и Бикфалви после восстановления. У екатеринбуржцев самая длинная скамейка и за счет этого способен пройти чемпионат более гладко, чем конкуренты.