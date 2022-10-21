Колыванов: «„Спартак“ мог бы выступить лучше „Зенита“ в еврокубках»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о том, как российские клубы выступили бы в еврокубках в нынешнем сезоне, если бы были допущены к соревнованиям.

Наши в еврокубках? Непростая тема. Надеюсь, хорошо бы выступили. Сложно что-то сказать.

Последние 3-4 года «Зенит» не выходил из группы. Не факт, что в этом году они прорвались бы вперед. В любом случае хочется, чтобы наши клубы прошли дальше. Вот «Спартак» в этом году достаточно уверенно играет. Возможно, он бы прошел дальше и вышел из группы.

Когда команда играет в атакующий футбол, всегда больше зрителей посещают матчи. Болельщики любят смотреть на индивидуальности. Если команда играет от обороны, в основном зрелищности мало. А если клуб покажет красивый футбол, то люди будут приходить на стадионы и переживать за свою любимую команду.

Мы все с надеждой работаем на то, что каждый год команда будет только улучшаться. Понятно, что иногда не получается, но прогресс должен присутствовать в футболе. Без этого никак.