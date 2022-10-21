Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Колыванов: «„Спартак“ мог бы выступить лучше „Зенита“ в еврокубках»

вчера, 22:29

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о том, как российские клубы выступили бы в еврокубках в нынешнем сезоне, если бы были допущены к соревнованиям.

Наши в еврокубках? Непростая тема. Надеюсь, хорошо бы выступили. Сложно что-то сказать.

Последние 3-4 года «Зенит» не выходил из группы. Не факт, что в этом году они прорвались бы вперед. В любом случае хочется, чтобы наши клубы прошли дальше. Вот «Спартак» в этом году достаточно уверенно играет. Возможно, он бы прошел дальше и вышел из группы.

Когда команда играет в атакующий футбол, всегда больше зрителей посещают матчи. Болельщики любят смотреть на индивидуальности. Если команда играет от обороны, в основном зрелищности мало. А если клуб покажет красивый футбол, то люди будут приходить на стадионы и переживать за свою любимую команду.

Мы все с надеждой работаем на то, что каждый год команда будет только улучшаться. Понятно, что иногда не получается, но прогресс должен присутствовать в футболе. Без этого никак.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кавазашвили: «Не удивлюсь, если Промес захочет получить паспорт России»
Вчера, 23:22
Гуренко: «Сёмин — оптимальная кандидатура в „Локомотив“ на полгода»
Вчера, 23:09
Самедов назвал лучшего легионера РПЛ
Вчера, 22:06
Б. Игнатьев: «Уровень нашего футбола не соответствует лучшим клубам Европы»
Вчера, 21:54
Шунин: «Сейчас с любым соперником в РПЛ проходных матчей нет»
Вчера, 21:41
Гуренко: «Я готов вернуться в „Локомотив“ тренером»
Вчера, 21:05
Сортировать
Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 00:53
Так же как и у вас 0-6 с Марселем!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 00:50, ред.
И полуфинал ЛЧ (КЧ), куда ни одна российская команда не добиралась, ну и трижды в этом году Факел!)
Futurista
Futurista
вчера в 23:14
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:07
Теперь можно гадать сколько хочешь
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:05
Несколько раз по 0-7,с открытым забралом??? Сейчас любой индюк может клёкотать всё что угодно,ибо его мнение ни на что не влияет,а прогноз не доказуем,и тне опровергаем ничем.В связи с "отсутствием присутствия".
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:02
Пока Спартаку из еврокубков покорялся только великий Кубок Соли
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:49
Говорить о том, что могло бы быть - в принципе нормально. Мы предполагаем, рассуждаем, оцениваем, сравниваем, спорим и т.д. Но говорить о том, чего быть не могло - просто глупо. Спартак был десятым в прошлом чемпионате - в каком из еврокубков он бы вышел из группы и прошел бы дальше?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:34
Главное символ "БЫ", спартак мог "БЫ" и так 18 лет, а вот 7:1 в еврокубках у спартак это как.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 