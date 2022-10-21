Б. Игнатьев: «Уровень нашего футбола не соответствует лучшим клубам Европы»

Бывший тренер сборной России поделился мнением о том, как российские клубы выступили бы в еврокубках в нынешнем сезоне, если бы были допущены к соревнованиям.

Как бы российские клубы сыграли в еврокубках? Последнее участие наших команд говорит о том, что уровень российского футбола не соответствует лучшим европейским клубам. Мы не выходили из группы.

Сравнивая игры в России с матчами зарубежных чемпионатов, я не вижу, чтобы наш футбол двигался вперед и хоть как-то развивался. У них серьезная подготовка команд, качества отдельно взятых игроков. Нам есть куда стремиться.

Если бы «Зенит» противостоял «Манчестер Сити» или «Челси», например, тогда можно было бы говорить о качестве или о движении вперед российского футбола. А при таких обстоятельствах я не могу сказать, что было бы.

Были ли надежды у «Спартака» после побед над «Наполи» и «Лестером»? Команда закончила бы на этой хорошей ноте. Выступления красно-белых на том этапе было для нас радостным моментом. Но если сложить все, что было до того, очевидно, больше было неудач.