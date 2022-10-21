Самедов назвал лучшего легионера РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Самедов ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим легионером РПЛ.
Барриос. Есть старая банальная фраза «покажи мне свою полузащиту и я скажу, какая у тебя команда». Я с этой фразой полностью согласен. Какая у тебя тройка в середине — опорный и инсайды, или два опорных — все зависит от них.
Барриос играет в РПЛ уже четыре года, это лучший опорник за последние годы. Наверное, только Фернандо из «Спартака» мог с ним конкурировать. Барриос, на мой взгляд, ключевой футболист для «Зенита».