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Самедов назвал лучшего легионера РПЛ

вчера, 22:06

Бывший футболист сборной России Александр Самедов ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим легионером РПЛ.

Барриос. Есть старая банальная фраза «покажи мне свою полузащиту и я скажу, какая у тебя команда». Я с этой фразой полностью согласен. Какая у тебя тройка в середине — опорный и инсайды, или два опорных — все зависит от них.

Барриос играет в РПЛ уже четыре года, это лучший опорник за последние годы. Наверное, только Фернандо из «Спартака» мог с ним конкурировать. Барриос, на мой взгляд, ключевой футболист для «Зенита».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:54
Всё лучшее в Зените.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:17
Согласен с Самедовым! Без Барриоса центр проходной становится у Зенита!
FruttyPups
FruttyPups ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:10
исправили.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:08
Заголовок исправьте! САмедов
Гость
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