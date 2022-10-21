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Кавазашвили: «Не удивлюсь, если Промес захочет получить паспорт России»

вчера, 23:22

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о непопадании нападающего Квинси Промеса в расширенную заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира.

Отсутствие Промеса в расширенном списке сборной Нидерландов — проблема политиков, которые у себя там в голове всё перевернули. Как и проблема тех людей, которые не включают сильнейшего нападающего в заявку в ущерб своей стране. Вместо спорта отдают предпочтение политике. Не хотят включать? Ну и не надо! Пошли на хрен.

Квинси — любимец российской публики и спартаковцев. Его носят на руках. И он доказывает своей игрой, что является одним из лучших футболистов «Спартака». Не удивлюсь, если через определённое время Промес захочет получить паспорт России.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:54
Лучше играть в России, чем сидеть в Голландии.
Izmar
Izmar
сегодня в 06:07
У нас своих уголовников хватает.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:57
Он уже скрывается от голландского правосудия в России.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:44
никто не удивится
qntgf9y28vs2
qntgf9y28vs2
вчера в 23:34
Конечно захочет, на родине жЕ его ожидает казенный дом...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:23
Скоро это станет традицией!
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