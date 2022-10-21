Кавазашвили: «Не удивлюсь, если Промес захочет получить паспорт России»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о непопадании нападающего в расширенную заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира.

Отсутствие Промеса в расширенном списке сборной Нидерландов — проблема политиков, которые у себя там в голове всё перевернули. Как и проблема тех людей, которые не включают сильнейшего нападающего в заявку в ущерб своей стране. Вместо спорта отдают предпочтение политике. Не хотят включать? Ну и не надо! Пошли на хрен.

Квинси — любимец российской публики и спартаковцев. Его носят на руках. И он доказывает своей игрой, что является одним из лучших футболистов «Спартака». Не удивлюсь, если через определённое время Промес захочет получить паспорт России.