Гуренко: «Сёмин — оптимальная кандидатура в „Локомотив“ на полгода»

Бывший футболист «Локомотива» считает, что должен возглавить «железнодорожников».

На короткой дистанции, на полгода, это была бы оптимальная кандидатура. Во-первых, у него опыт. Во-вторых, он очень хорошо знает «Локомотив». Палыч — однозначно на этот период. А потом надо было бы смотреть. Садиться и спокойно обсуждать, например, Галактионова. Все-таки футболисты «Нижнего Новгорода» и «Локомотива» – это игроки немного из разных обойм. Важно, чтобы Галактионову хватило авторитета. А у Палыча этого не занимать. Безразличные у него бы точно не играли в составе.