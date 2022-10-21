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Гуренко: «Сёмин — оптимальная кандидатура в „Локомотив“ на полгода»

вчера, 23:09

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что Юрий Сёмин должен возглавить «железнодорожников».

На короткой дистанции, на полгода, это была бы оптимальная кандидатура. Во-первых, у него опыт. Во-вторых, он очень хорошо знает «Локомотив». Палыч — однозначно на этот период. А потом надо было бы смотреть. Садиться и спокойно обсуждать, например, Галактионова. Все-таки футболисты «Нижнего Новгорода» и «Локомотива» – это игроки немного из разных обойм. Важно, чтобы Галактионову хватило авторитета. А у Палыча этого не занимать. Безразличные у него бы точно не играли в составе.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 06:47
Согласен
112910415
112910415
сегодня в 05:43
даже Василий Уткин поддержит такой вариант
Tostao
Tostao
сегодня в 02:41, ред.
Помнится ещё в "Динамо", авторитет Палыча ни как не действовал на легионеров и даже наоборот.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:16
Да оставьте вы уже Палыча. Он на рыбалке 🐟 с пивом 🍺, на природе отдыхает.
Mezhdurechensk United
Mezhdurechensk United
вчера в 23:14
Всем привет!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:13
Здесь я с ним согласен!
Гость
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