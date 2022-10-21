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Куртуа: «Раньше я играл в волейбол и был левым защитником в „Генке“»

вчера, 19:26

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, как начинал свою футбольную карьеру.

Раньше я много играл в волейбол. Когда мне было 7 или 8 лет, я был левым защитником в «Генке». Однажды мы играли в закрытом турнире в Германии. Тренер искал вратаря, и я предложил сыграть все матчи на этой позиции. Меня признали лучшим вратарем турнира. В следующем году я продолжал делать играть и полевого игрока, и вратаря. Когда мне было 11 лет, я больше не хотел быть вратарем. Когда ты молод, ты мечтаешь забивать.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
вчера в 20:47
"В следующем году я продолжал делать играть и полевого игрока, и вратаря"
Это гугл транслит так криво переводит?
Или талантливый бельгиец что-то сделал с полевым игроком
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:37
Все получилось как нельзя лучше
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:35
Какой нападающий растворился?))
Гость
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