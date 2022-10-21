Куртуа: «Раньше я играл в волейбол и был левым защитником в „Генке“»

Вратарь «Реала» рассказал, как начинал свою футбольную карьеру.

Раньше я много играл в волейбол. Когда мне было 7 или 8 лет, я был левым защитником в «Генке». Однажды мы играли в закрытом турнире в Германии. Тренер искал вратаря, и я предложил сыграть все матчи на этой позиции. Меня признали лучшим вратарем турнира. В следующем году я продолжал делать играть и полевого игрока, и вратаря. Когда мне было 11 лет, я больше не хотел быть вратарем. Когда ты молод, ты мечтаешь забивать.