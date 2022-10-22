Карпин: «До середины второго тайма всё было спокойно»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал итоги матча РПЛ против «Факела» (1:1).

Первые 30 минут первого тайма провели очень хорошо. Последние 15 минут первой половины прошли нервно. Во втором тайме тоже хорошо играли, но концовка не получилась. До середины второго тайма всё было спокойно, играли с мячом.

Были моменты, где проявлялись сильные стороны и одной, и другой команды. В интенсивности, агрессивности «Факел» нас превзошёл, в плане удержания мяча и выхода из обороны в атаку мы смотрелись лучше соперника.