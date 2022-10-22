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Карпин: «До середины второго тайма всё было спокойно»

вчера, 20:37
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги матча РПЛ против «Факела» (1:1).

Первые 30 минут первого тайма провели очень хорошо. Последние 15 минут первой половины прошли нервно. Во втором тайме тоже хорошо играли, но концовка не получилась. До середины второго тайма всё было спокойно, играли с мячом.

Были моменты, где проявлялись сильные стороны и одной, и другой команды. В интенсивности, агрессивности «Факел» нас превзошёл, в плане удержания мяча и выхода из обороны в атаку мы смотрелись лучше соперника.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Boricku (раскрыть)
вчера в 22:01
Кум Личинка???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:00
ПРодуть должен был,но тебе помогли.
Boricku
Boricku
вчера в 21:47
Кумличенка не упал, не в настрое был.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:57
Не надо было счет охранять.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:48
Могли на 2 место выйти,но увы!
Гость
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