КДК РФС рассмотрит удаления Каккоева и Дмитриева

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вчера, 15:03

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит удаления защитника команды «Пари Нижний Новгород» и полузащитника воронежского «Факела» .

КДК РФС рассмотрит два удаления — прямые красные карточки Каккоева за агрессивное поведение и Дмитриева за грубую игру. Оба футболиста приглашены на заседание. От «Факела» мы уже получили письмо с просьбой об отмене красной карточки. Болельщики «Факела» во время матча с «Ростовом» бросили на футбольное поле бутылку, но она ни в кого не попала; кроме того, болельщики воронежской команды во время субботней игры скандировали ненормативные выражения.

Также КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативных выражений болельщиками «Динамо» и «Спартака» во время игр против «Локомотива» (3:1) и «Химок» (5:0).

Кроме того, на ближайшем заседании будет рассмотрен факт выхода за пределы технической зоны и. о. главного тренера «Локомотива» , главного тренера «Динамо» , а также главного и старшего тренеров «Ахмата» и Вячеслава Молчанова во время игры с московским «Торпедо» (1:0).