КДК РФС рассмотрит удаления Каккоева и Дмитриева

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит удаления защитника команды «Пари Нижний Новгород» Никиты Каккоева и полузащитника воронежского «Факела» Олега Дмитриева.
КДК РФС рассмотрит два удаления — прямые красные карточки Каккоева за агрессивное поведение и Дмитриева за грубую игру. Оба футболиста приглашены на заседание. От «Факела» мы уже получили письмо с просьбой об отмене красной карточки.
Болельщики «Факела» во время матча с «Ростовом» бросили на футбольное поле бутылку, но она ни в кого не попала; кроме того, болельщики воронежской команды во время субботней игры скандировали ненормативные выражения.
Также КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативных выражений болельщиками «Динамо» и «Спартака» во время игр против «Локомотива» (3:1) и «Химок» (5:0).
Кроме того, на ближайшем заседании будет рассмотрен факт выхода за пределы технической зоны и. о. главного тренера «Локомотива» Андрея Федорова, главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича, а также главного и старшего тренеров «Ахмата» Сергея Ташуева и Вячеслава Молчанова во время игры с московским «Торпедо» (1:0).