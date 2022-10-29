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«Барселона» хочет подписать Месси зимой

вчера, 12:40

«Барселона» хочет вернуть в клуб нападающего Лионеля Месси в зимнее трансферное окно.

После активации экономических рычагов с «Барсы» были сняты финансовые ограничения. В связи с этим клуб хочет воспользоваться еще действующей в январе возможностью тратить всю сэкономленную сумму. Следующим летом правила снова ужесточатся, что позволит каталонцам тратить лишь 1 евро из каждых 4 сэкономленных.

Поэтому клуб намерен подписать Месси в январе, но организовать сделку будет проблематично по разным причинам. Во-первых, ПСЖ не планирует расставаться с Месси посреди сезона, а во-вторых, у клубов сложные отношения.

На данный момент «Барса» не связывалась с аргентинцем напрямую.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 18:31
Месси это вам не Левандовски, уйти с нормального клуба в депрессивный, может только обиженный Роберт.
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:01
Последний надежды Барселоны. Месси зимой ни куда не перейдёт. У него с ПСЖ хороший шанс выиграть лига чемпионов и золотой мяч
Знатог
Знатог
вчера в 16:41
Да, надо возвращаться в родную говень.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 16:28
Кем-то выдуманная новость! Его летом невозможно будет подписать, не говоря про зимнее ТО.
А Барселоне нужно реально экономить и погасить долги, обязательно избавиться от старых игроков с большими контрактами, от которых толку никакого. У самих совести нет уйти и не быть проблемой для клуба.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:31
Зачем нам эти страшилки?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:48
Хотелось бы на это посмотреть
Elliada
Elliada ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 14:36
Нет, не вернется. Чего ради? С Барселоной выиграл всё. К тому же, через пару лет в команде никого не останется из друзей Месси.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:30
Думаешь, даже доигрывать не вернется лет в 37-38?
Elliada
Elliada
вчера в 14:02
В ПСЖ всё, в Барселоне ничего. Лапорта с подачи Пике хотел Барселону без Месси, вот и получил Барселону без Месси - долги, 2 года без трофеев и плей-офф ЛЧ. Пусть сами выпутываются. Месси как игрок не вернется в Барселону
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 13:59, ред.
Это полный бред, Карл!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:54
Руководству Барселоны пора провериться у психиатра.Они адекватные вообще?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:34
А как же за призами ?
Барса уже из ЛЧ вылетела !
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 13:30
Логически зачем это Месси? Он в плей-офф ЛЧ с ПСЖ...ПСЖ уж точно больше платит ему зарплату. Это утка какая то
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:23
Агент (папаша?) Месси потирает ручонки. Опять халявные деньги корячатся.
Только как на это в Париже посмотрят?
shur
shur
вчера в 13:18, ред.
...если подойти с позиции понимание аргентинца ,как играть , и как всё устроенно
в Ла Лиге, то это очень правильное решение, от его бесценных передач и по мере
здоровья подключений Барса только выиграет, да и все девятки и шестерки испанские со стандарта Лео в слепую замкнёт...Почему бы и нет ...???!!! Другое дело обстановка в раздевалке!!!
Брулин
Брулин
вчера в 13:14
1% не дам, что они его получат
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:09
Месси прям спит и видит себя...в ЛЕ...
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 13:06
Лапорта понимает что нового хайпа не хватает для привлечения внимания
shlomo
shlomo
вчера в 13:04
Алло, Месси, привет. Это Лапорта, помнишь как я тебя из клуба выкинул? Долг по зарплате выплатить не сможем. Мы предлагаем тебе уйти из ПСЖ и получить уникальную возможность выиграть Лигу Европы и сыграть со своим соперником Роналду. Зарплата? Мы попросим Левандовски и Де Йонга отдать свою половину.....

В новости и пишут, что сделка будет проблематична... Это единственное толковое предложение в тексте. Я бы только подправил: не кажется проблематичной, а является Невозможной. Париж не отпустит Месси зимой (даже если он вдруг захочет). Однозначно. Главная цель Месси это ЧМ и ЛЧ 2022, так что зимой он точно не куда не перейдет, это как минимум неуважение к болельщикам ПСЖ, я молчу уже про отношения с Лапортой и его уходе, хоть он и легенда Барсы.

Ну а так что, обычные игры Лапорты со СМИ, когда Барселона в заднице. Обычная политика. Если дела идут плохо, то тут всплывает имя Месси и контракт с клубом. Сомневаюсь, что клуб, который не отдает долги аргентинцу и все еще платит в рассрочку остатки зарплаты, может подписать Лео.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 13:02
Только для того, чтобы он поиграл в ЛЕ... А-ха-ха-ха..
Анатолий Ефимов
Анатолий Ефимов ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:52
    Futurista
    Futurista
    вчера в 12:49
    Правильно...зимой дрова в Барселоне понадобятся...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:46
    Сказки про Месси и Рона продолжаются.
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 12:45
    Вот Лионель заодно и нового тренера может подберет, если посчитает нужным.
    Гость
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