«Барселона» хочет подписать Месси зимой

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вчера, 12:40

«Барселона» хочет вернуть в клуб нападающего в зимнее трансферное окно.

После активации экономических рычагов с «Барсы» были сняты финансовые ограничения. В связи с этим клуб хочет воспользоваться еще действующей в январе возможностью тратить всю сэкономленную сумму. Следующим летом правила снова ужесточатся, что позволит каталонцам тратить лишь 1 евро из каждых 4 сэкономленных.

Поэтому клуб намерен подписать Месси в январе, но организовать сделку будет проблематично по разным причинам. Во-первых, ПСЖ не планирует расставаться с Месси посреди сезона, а во-вторых, у клубов сложные отношения.

На данный момент «Барса» не связывалась с аргентинцем напрямую.