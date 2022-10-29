«Барселона» хочет подписать Месси зимой

«Барселона» хочет вернуть в клуб нападающего Лионеля Месси в зимнее трансферное окно.
После активации экономических рычагов с «Барсы» были сняты финансовые ограничения. В связи с этим клуб хочет воспользоваться еще действующей в январе возможностью тратить всю сэкономленную сумму. Следующим летом правила снова ужесточатся, что позволит каталонцам тратить лишь 1 евро из каждых 4 сэкономленных.
Поэтому клуб намерен подписать Месси в январе, но организовать сделку будет проблематично по разным причинам. Во-первых, ПСЖ не планирует расставаться с Месси посреди сезона, а во-вторых, у клубов сложные отношения.
На данный момент «Барса» не связывалась с аргентинцем напрямую.
В новости и пишут, что сделка будет проблематична... Это единственное толковое предложение в тексте. Я бы только подправил: не кажется проблематичной, а является Невозможной. Париж не отпустит Месси зимой (даже если он вдруг захочет). Однозначно. Главная цель Месси это ЧМ и ЛЧ 2022, так что зимой он точно не куда не перейдет, это как минимум неуважение к болельщикам ПСЖ, я молчу уже про отношения с Лапортой и его уходе, хоть он и легенда Барсы.
Ну а так что, обычные игры Лапорты со СМИ, когда Барселона в заднице. Обычная политика. Если дела идут плохо, то тут всплывает имя Месси и контракт с клубом. Сомневаюсь, что клуб, который не отдает долги аргентинцу и все еще платит в рассрочку остатки зарплаты, может подписать Лео.
В новости и пишут, что сделка будет проблематична... Это единственное толковое предложение в тексте. Я бы только подправил: не кажется проблематичной, а является Невозможной. Париж не отпустит Месси зимой (даже если он вдруг захочет). Однозначно. Главная цель Месси это ЧМ и ЛЧ 2022, так что зимой он точно не куда не перейдет, это как минимум неуважение к болельщикам ПСЖ, я молчу уже про отношения с Лапортой и его уходе, хоть он и легенда Барсы.
Ну а так что, обычные игры Лапорты со СМИ, когда Барселона в заднице. Обычная политика. Если дела идут плохо, то тут всплывает имя Месси и контракт с клубом. Сомневаюсь, что клуб, который не отдает долги аргентинцу и все еще платит в рассрочку остатки зарплаты, может подписать Лео.