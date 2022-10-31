Соболев: «Перешёл бы в топ-5 чемпионат Европы, но не в Турцию»

Нападающий «Спартака» прокомментировал слухи о том, что он может перейти в зарубежный клуб.

Переход в зарубежный клуб? Честно говоря, вообще ничего не слышал.

Хотел бы попробовать свои силы за границей? Хотел бы. Но понимаю, что сейчас это сделать невероятно тяжело.

Чемпионат Турции? В Турцию, наверное, нет. Только из-за еврокубков если — возможно. Но в Турцию, наверное, нет. В топ-5 чемпионатов Европы — да. Но на самом деле, я об этом не думаю. Это практически невозможно сейчас.