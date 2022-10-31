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Соболев: «Перешёл бы в топ-5 чемпионат Европы, но не в Турцию»

вчера, 21:59

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал слухи о том, что он может перейти в зарубежный клуб.

Переход в зарубежный клуб? Честно говоря, вообще ничего не слышал.

Хотел бы попробовать свои силы за границей? Хотел бы. Но понимаю, что сейчас это сделать невероятно тяжело.

Чемпионат Турции? В Турцию, наверное, нет. Только из-за еврокубков если — возможно. Но в Турцию, наверное, нет. В топ-5 чемпионатов Европы — да. Но на самом деле, я об этом не думаю. Это практически невозможно сейчас.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:08
Арарат твой удел, Шурик....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:54
Возомнил себя звездой
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 04:58
Даже не знаю какой клуб тебе посоветовать!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:04
Кому ты нужен в топ 5,в Турции твоё место!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:03
Санёк ! Ты не плохой футболист ,но не завышай свою планку . А в Турции-то чемпионат посильнее нашего будет .
ABir
ABir
вчера в 23:02
Правильно, и в Спартаке можно быть уважаемым и успешным футболистом, а можно и в Европе лавку полировать
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:08
Топ 5....? Англия, Германия, Франция, Испания, Италия...
При всем уважении к Сашку...
В Нидерландах, Бельгии, Португалии, Сербии. Австрии никто не улыбается?)
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