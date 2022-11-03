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Гаранин не готовит «Сочи» к матчу со «Спартаком», он будет уволен

вчера, 11:24

Вадим Гаранин не готовит «Сочи» к матчу 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

51-летний специалист не принимает участия в тренировочном процессе перед предстоящей встречей. В клубе уже приняли решение о его увольнении.

На должность нового тренера «Сочи» претендует экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:41
Изначально Сочи была липовой командой.
баск
баск
вчера в 14:11
Да Гаранин и пошёл-то в Сочи напрасно..

Федотовская команда к началу текущего сезона практически перестала существовать.
Из мощного, интересного и сыгранного костяка ушли Родригао, Попов и Кассьерра, стареет Нобоа, да и Юсупов тоже едет с ярмарки.

Соответственно, Гаранину надо было строить новую команду, а за полсезона такое обычно не прокатывает, и сохранить федотовские позиции было малореально.
Идти туда стоило лишь при получении долгосрочного карт-бланша, которого, судя по этому отстранению, не было..

Логика как назначения Гаранина, так и его снятия довольно неказиста- утратить
лучших игроков, не привезти им достойных замен, но при этом поставить задачу
новому ТШ повторить прошлогодний вице-чемпионский успех и проявлять недовольство снизивщимся результатом- что ещё ожидать от Ротенберга))
nubom
nubom
вчера в 13:59
Интересно. кто в РФС составляет график получения тренерами откатов?...
xxfuzgvvya6v
xxfuzgvvya6v
вчера в 13:17
И рыжего физрука Точилу не забудьте напнуть в комплекте
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:16
Вообще назначение этой сладкой парочки было несколько неожиданно. У Сочи была вполне прилично поставлена игра , но эти двое угробили эту игру и во что сейчас Сочи играет - непонятно. Все выглядит очень сумбурно. Сможет ли новый штаб вернуть команду в группу интересных , прогрессирующих команд.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:14
А может повезло тому кто у Сочи увел тренера и лучшего нападающего - Заболотного?!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:05
Ещё вчера где-то читал,что он уже уволен.Видимо,до нашего ресурса ещё почтовый голубь не долетел.Или соколы перехватили его.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:02
А зачем Сочи готовить ?
Лучше уже не будет .
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:39
Гаранин не готовит «Сочи» к матчу со «Спартаком», он будет уволен .
Ничего необычного не происходит . Глядя на то как команда стала играть с приходом нового тренерского штаба во главе с Гараниным и Точилиным , можно смело утверждать что этот штаб не справился с поставленными задачами. Команда медленно но уверенно катится по наклонной . И игры в последних матчах тому яркое подтверждение . Особенно провальной были игры в кубке России, где Сочи проигрывал в одну калитку, командам из нижней части турнирной таблицы. Непонятно было вообще чем руководствовались боссы клуба и спортивный директор Сочи , когда приглашали в клуб Гаранина и Точилина , за какие такие заслуги . Надеюсь сейчас уже сделаны правильные выводы и таких экспериментов больше не будет. В любом случае пожелаю только Удачи Сочи, в РПЛ нужны хорошие качественные команды, большая конкуренция и боевой накал в каждом матче .
Всем Добра !
112910415
112910415
вчера в 12:03
как всё запутано
makkie
makkie ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 11:57
Сын Ротенберга
Совмещает работу в ХК "СКА" и ФК "Сочи" )))
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:55
Рыжий готовит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:48
И здесь спартаку повезло.
LOpp
LOpp ответ ABir (раскрыть)
вчера в 11:37
Ротенберг пока сам готовит.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:26
Начались замены тренеров.
ABir
ABir
вчера в 11:25
А кто же готовит?
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