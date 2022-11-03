Гаранин не готовит «Сочи» к матчу со «Спартаком», он будет уволен .

Вадим Гаранин не готовит «Сочи» к матчу 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».
51-летний специалист не принимает участия в тренировочном процессе перед предстоящей встречей. В клубе уже приняли решение о его увольнении.
На должность нового тренера «Сочи» претендует экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.
Федотовская команда к началу текущего сезона практически перестала существовать.
Из мощного, интересного и сыгранного костяка ушли Родригао, Попов и Кассьерра, стареет Нобоа, да и Юсупов тоже едет с ярмарки.
Соответственно, Гаранину надо было строить новую команду, а за полсезона такое обычно не прокатывает, и сохранить федотовские позиции было малореально.
Идти туда стоило лишь при получении долгосрочного карт-бланша, которого, судя по этому отстранению, не было..
Логика как назначения Гаранина, так и его снятия довольно неказиста- утратить
лучших игроков, не привезти им достойных замен, но при этом поставить задачу
новому ТШ повторить прошлогодний вице-чемпионский успех и проявлять недовольство снизивщимся результатом- что ещё ожидать от Ротенберга))
Федотовская команда к началу текущего сезона практически перестала существовать.
Из мощного, интересного и сыгранного костяка ушли Родригао, Попов и Кассьерра, стареет Нобоа, да и Юсупов тоже едет с ярмарки.
Соответственно, Гаранину надо было строить новую команду, а за полсезона такое обычно не прокатывает, и сохранить федотовские позиции было малореально.
Идти туда стоило лишь при получении долгосрочного карт-бланша, которого, судя по этому отстранению, не было..
Логика как назначения Гаранина, так и его снятия довольно неказиста- утратить
лучших игроков, не привезти им достойных замен, но при этом поставить задачу
новому ТШ повторить прошлогодний вице-чемпионский успех и проявлять недовольство снизивщимся результатом- что ещё ожидать от Ротенберга))