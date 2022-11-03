Гаранин не готовит «Сочи» к матчу со «Спартаком», он будет уволен .

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вчера, 11:24

не готовит «Сочи» к матчу 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

51-летний специалист не принимает участия в тренировочном процессе перед предстоящей встречей. В клубе уже приняли решение о его увольнении.

На должность нового тренера «Сочи» претендует экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.