«Барселона» может приобрести Бернарду Силву после ухода Пике

«Барселона» хочет приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву в зимнее трансферное окно из-за ухода Жерара Пике.
Уход Пике даст возможность клубу освободить зарплатный бюджет, что позволит приобрести португальца. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави считает Силву важным приобретением для своей команды.
«Барселона» уже пыталась приобрести игрока летом.
Ну а так что, Пике думает уйду из Барсы,откажусь от денег что бы помочь клубу разгрузить финансовую нагрузку.Тем временем руководство "А не залезть ли нам ещё глубже в долги и не купить ещё кого-нибудь ".
Да, я болельщик Барселоны с достаточно долгим стажем, и я не совсем понимаю, почему, если появилась финансовая возможность, нельзя рассчитаться с долгами перед нынешними игроками? Кто-то может объяснить? Статья расходов другая что ли?
Ну а так что, Пике думает уйду из Барсы,откажусь от денег что бы помочь клубу разгрузить финансовую нагрузку.Тем временем руководство "А не залезть ли нам ещё глубже в долги и не купить ещё кого-нибудь ".
Да, я болельщик Барселоны с достаточно долгим стажем, и я не совсем понимаю, почему, если появилась финансовая возможность, нельзя рассчитаться с долгами перед нынешними игроками? Кто-то может объяснить? Статья расходов другая что ли?
Поэтому им приходиться рисковать.
Поэтому им приходиться рисковать.