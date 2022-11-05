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«Барселона» может приобрести Бернарду Силву после ухода Пике

вчера, 09:21

«Барселона» хочет приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву в зимнее трансферное окно из-за ухода Жерара Пике.

Уход Пике даст возможность клубу освободить зарплатный бюджет, что позволит приобрести португальца. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави считает Силву важным приобретением для своей команды.

«Барселона» уже пыталась приобрести игрока летом.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:49
Барселоне нужно просто успокоиться хотя бы на год.
xajaks
xajaks
вчера в 13:46
Не знал,что в барсе в атаке играть некому......
Crest
Crest ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:33
Ситуация в Барсе похожа на пробоину в судне и пока не доберутся до дока, они используют насос. То есть у них нет времени философствовать и надеются сохранить или увеличить прибыль. Они не закроют долги без доходов. Слишком огромный долг.
Поэтому им приходиться рисковать.
galem72
galem72
вчера в 11:12
Когда будет уходить, пусть обязательно захватит с собой престарелого дружка из старой гвардии с опоры.
Elliada
Elliada
вчера в 10:27
Если Бернарду захочет перейти в Барселону, то Сити меньше, чем за 100 млн не отпустит. Готова ли Барса выплатить эту сумму?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 10:20
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назван самым дорогим игроком мира.

По версии Transfermarkt, норвежец на данный момент оценивается в 170 млн евро. Он опередил форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе (160 млн).

Игрок АПЛ впервые с 2009 года стал самым дорогим в мире. Тогда этот статус на Transfermarkt имел нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду – вместе с Лионелем Месси из «Барселоны».
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Кто-то пошёл за спортивными достижениями, где он сможет зарабатывать достаточно большие деньги.
А кто-то пошёл за ооооочень большими деньгами, где ему трудно будет добиться больших и значимых спортивных успехов.
Вот почему первый опередил второго.
shlomo
shlomo
вчера в 09:51, ред.
Начните с того,что Силва сам-то хочет? А каким макаром они освободились? Только зп. А на трансфер в 80 млн и подъемные где деньги брать? По зп ведомости и так просадка, долговых расписок под заявку Кунде понабрали, и опять бестолковые покупки. Есть ощущение, что они создают видимость трансферной активности, дескать они всё ещё серьёзный клуб. Простое самовнушение…

Ну а так что, Пике думает уйду из Барсы,откажусь от денег что бы помочь клубу разгрузить финансовую нагрузку.Тем временем руководство "А не залезть ли нам ещё глубже в долги и не купить ещё кого-нибудь ".

Да, я болельщик Барселоны с достаточно долгим стажем, и я не совсем понимаю, почему, если появилась финансовая возможность, нельзя рассчитаться с долгами перед нынешними игроками? Кто-то может объяснить? Статья расходов другая что ли?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:41
О Барселоне много слухов, но она не рассчиталась с долгами.
u5qbzguyv9qw
u5qbzguyv9qw
вчера в 09:22
Это очень хорошо надо Пепа просить , чтобы отпустил португальца в свою родную команду
Гость
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