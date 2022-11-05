«Челси» не будет продлевать аренду Закарии

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вчера, 08:27

В январе «Челси» расторгнет сделку по аренде полузащитника .

25-летний футболист дебютировал за «Челси» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (2:1) в среду вечером. Его гол принёс победу лондонской команде.

Несмотря на его впечатляющие результаты, главный тренер команды не видит его важной частью команды.

Игрок перешёл в «Челси» на правах аренды из туринского «Ювентуса» в сентябре нынешнего года.