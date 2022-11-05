«Челси» не будет продлевать аренду Закарии

В январе «Челси» расторгнет сделку по аренде полузащитника Дениса Закарии.
25-летний футболист дебютировал за «Челси» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (2:1) в среду вечером. Его гол принёс победу лондонской команде.
Несмотря на его впечатляющие результаты, главный тренер команды Грэм Поттер не видит его важной частью команды.
Игрок перешёл в «Челси» на правах аренды из туринского «Ювентуса» в сентябре нынешнего года.
Во избежании путаницы...Захария и Захарян...
Удачи Арсену !!
Во избежании путаницы...Захария и Захарян...
Удачи Арсену !!