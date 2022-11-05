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«Челси» не будет продлевать аренду Закарии

вчера, 08:27

В январе «Челси» расторгнет сделку по аренде полузащитника Дениса Закарии.

25-летний футболист дебютировал за «Челси» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (2:1) в среду вечером. Его гол принёс победу лондонской команде.

Несмотря на его впечатляющие результаты, главный тренер команды Грэм Поттер не видит его важной частью команды.

Игрок перешёл в «Челси» на правах аренды из туринского «Ювентуса» в сентябре нынешнего года.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 08:58
После матча "Челси" против "Динамо" где хозяева одержали победу со счётом 2-1 Грэм Поттер сказал я по-настоящему счастлив нашей победе. Думаю, Денис Закария сегодня был очень хорош, играл с энтузиазмом, шел вперед, и я чрезвычайно доволен им. Это был великолепный дебют. А уже через два дня Денис Закария - "Давай до свидания".
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:47
Тренеру виднее, лишь пожалеть потом не пришлось.
fr8zxdc97h4s
fr8zxdc97h4s
вчера в 08:43
При слове продлевать Челси спросил "А можно всех посмотреть?"
phghjww97y6t
phghjww97y6t
вчера в 08:39
Слабоват всё-таки чёрненький швейцарец для команды калибра аристократов
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:39, ред.
Правильно...
Во избежании путаницы...Захария и Захарян...
Удачи Арсену !!
xh4pp9uyzc4k
xh4pp9uyzc4k
вчера в 08:30
Не спас Дениску гол хорватам
Гость
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