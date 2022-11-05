Газзаев: «Я считаю, что нам нужно играть любые контрольные матчи»

Российский тренер поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России с командой Узбекистана.

Россия обязана играть контрольные встречи! Сейчас были приглашены в команду многие молодые игроки — у них есть перспектива. Я считаю, что нам нужно играть любые контрольные матчи, которые только возможно. Без разницы, с кем — с Таджикистаном или с Узбекистаном. Нужно использовать любую возможность сыграть контрольный матч.