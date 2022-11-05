Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2022

Газзаев: «Я считаю, что нам нужно играть любые контрольные матчи»

вчера, 14:59

Российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России с командой Узбекистана.

Россия обязана играть контрольные встречи! Сейчас были приглашены в команду многие молодые игроки — у них есть перспектива. Я считаю, что нам нужно играть любые контрольные матчи, которые только возможно. Без разницы, с кем — с Таджикистаном или с Узбекистаном. Нужно использовать любую возможность сыграть контрольный матч.

Сборная России сыграет с Узбекистаном 20 ноября.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пономарев: «ЦСКА играл по-деревенски против „Пари НН“»
Вчера, 23:52
Масалитин: «Поражение от „Пари НН“ — ошибка Федотова»
Вчера, 23:11
Орлов: «Чистяков мыслями уже в другой команде. Возможно, в „Ахмате“»
Вчера, 22:48
Селюк: «Время бразильцев в „Зените“ прошло»
Вчера, 22:14
Федотов: «Сказать, что у нас ничего не получилось — ничего не сказать»
Вчера, 22:05
Червиченко: «Сейчас у „Спартака“ начало кризисного периода»
Вчера, 21:21
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:28
нужно, нужно
конечно, нужно
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:05
Всё правильно сказано. Пусть играют .
pfz6kt2j65mf
pfz6kt2j65mf
вчера в 15:02
Любые матчи в нашей ситуации это очень краткий список, пересчитываемый на пальцах одной руки
4vcjr88aj657
4vcjr88aj657
вчера в 15:00
Это даже четвероногому другу Газзаю понятно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 