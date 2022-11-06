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«Лацио» одержал победу в римском дерби

вчера, 22:14
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)0 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Рома» уступила «Лацио» в матче 13-го тура Серии А (0:1).

Победный гол забил на 29-й минуте Фелипе Андерсон.

«Рома» идет на 5-й строчке (25 очков), «Лацио» занимает 3-е место (27 пунктов).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:29
Всех с победой над пиковыми!!!
Forza SS Lazio!!!
DEIVID_353
DEIVID_353
сегодня в 00:05
Отличнейшее дерби.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:56
Маур мечтает о неустойке !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:05
Вот это отличная новость!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:52
Рому продолжает колбасить. Вот и сегодня играли непонятно во что??? Беззубая игра в атаке справедливо привела к поражению. Постоянные передачи назад, перекатывание мяча без обострения , просто удивляют. За весь матч ни одной путной комбинации в атаке, навесы почти все доставались защите соперников.
Очень унылая игра со стороны Ромы. Лацио сыграл на контратаках, что и принесло им заслуженную победу. Ну а гол получился просто детским.
Kolenok
Kolenok
вчера в 22:47
Лацио молодцы.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:22
Лацио одержал важную победу в римском дерби и обошли Рому в турнирной таблице!
drug01
drug01
вчера в 22:18
Гости были сильнее
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