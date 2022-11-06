«Лацио» одержал победу в римском дерби

«Рома» уступила «Лацио» в матче 13-го тура Серии А (0:1).
Победный гол забил на 29-й минуте Фелипе Андерсон.
«Рома» идет на 5-й строчке (25 очков), «Лацио» занимает 3-е место (27 пунктов).
«Рома» уступила «Лацио» в матче 13-го тура Серии А (0:1).
Победный гол забил на 29-й минуте Фелипе Андерсон.
«Рома» идет на 5-й строчке (25 очков), «Лацио» занимает 3-е место (27 пунктов).
Очень унылая игра со стороны Ромы. Лацио сыграл на контратаках, что и принесло им заслуженную победу. Ну а гол получился просто детским.
Очень унылая игра со стороны Ромы. Лацио сыграл на контратаках, что и принесло им заслуженную победу. Ну а гол получился просто детским.