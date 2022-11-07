«Ювентус» переиграл «Интер» и идёт в топ-5 Серии А .

«Ювентус» переиграл «Интер» в матче 13-го тура Серии А (2:0).
Адриен Рабьо открыл счет на 52-й минуте, а на 84-й преимущество команды удвоил Николо Фаджоли.
«Бьянконери» идут на 5-й позиции (25 очков), «нерадзурри» занимают 7-ю строчку (24 пункта).
Победили больше сами себя и тактику Аллегри, чем Интер, и то только во втором тайме и только в нескольких моментах , глядя на игру и статистику матча . Вообщем-то можно сказать, что это чисто случай, эта Победа . А сама тактика и стратегические схемы Аллегри заведомо проигрышные . Играют и добиваются каких-то результатов именно игроки, ввиду их качества и технико тактических способностей , но никак ни гения Аллегри . Первый тайм вообще неизвестно во что играли , эти бесполезные перекатывания мяча на своей половине поля и редкие забросы в атаку , которые не достигали адресата или просто в никуда . И вот это трусливая тактика, которая не приводила ни к чему хорошему, а даже больше голевых моментов были у ворот Юве . И только чудо второго тайма привело к победе бедной старушке сеньоры . С чем и поздравляю всех болельщиков Ювентуса ! Всем Добра !
Победили больше сами себя и тактику Аллегри, чем Интер, и то только во втором тайме и только в нескольких моментах , глядя на игру и статистику матча . Вообщем-то можно сказать, что это чисто случай, эта Победа . А сама тактика и стратегические схемы Аллегри заведомо проигрышные . Играют и добиваются каких-то результатов именно игроки, ввиду их качества и технико тактических способностей , но никак ни гения Аллегри . Первый тайм вообще неизвестно во что играли , эти бесполезные перекатывания мяча на своей половине поля и редкие забросы в атаку , которые не достигали адресата или просто в никуда . И вот это трусливая тактика, которая не приводила ни к чему хорошему, а даже больше голевых моментов были у ворот Юве . И только чудо второго тайма привело к победе бедной старушке сеньоры . С чем и поздравляю всех болельщиков Ювентуса ! Всем Добра !