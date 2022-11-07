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«Ювентус» переиграл «Интер» и идёт в топ-5 Серии А

сегодня, 00:39
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Ювентус» переиграл «Интер» в матче 13-го тура Серии А (2:0).

Адриен Рабьо открыл счет на 52-й минуте, а на 84-й преимущество команды удвоил Николо Фаджоли.

«Бьянконери» идут на 5-й позиции (25 очков), «нерадзурри» занимают 7-ю строчку (24 пункта).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:44
Если считать сколько травмированных и они скоро восстанавливаются то думаю концовка сезона может нас удивить !!!
протон
протон
сегодня в 02:06
Отличный матч, Бремер просто стена, очень приятно за таким Ювентусом наблюдать, также хочется отметить отличную молодёжь Юве, очень уверенно играют!
umvmrhuhp9y7
umvmrhuhp9y7
сегодня в 01:59
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:53
    «Ювентус» переиграл «Интер» и идёт в топ-5 Серии А .

    Победили больше сами себя и тактику Аллегри, чем Интер, и то только во втором тайме и только в нескольких моментах , глядя на игру и статистику матча . Вообщем-то можно сказать, что это чисто случай, эта Победа . А сама тактика и стратегические схемы Аллегри заведомо проигрышные . Играют и добиваются каких-то результатов именно игроки, ввиду их качества и технико тактических способностей , но никак ни гения Аллегри . Первый тайм вообще неизвестно во что играли , эти бесполезные перекатывания мяча на своей половине поля и редкие забросы в атаку , которые не достигали адресата или просто в никуда . И вот это трусливая тактика, которая не приводила ни к чему хорошему, а даже больше голевых моментов были у ворот Юве . И только чудо второго тайма привело к победе бедной старушке сеньоры . С чем и поздравляю всех болельщиков Ювентуса ! Всем Добра !
    Муслим90
    Муслим90
    сегодня в 00:58
    Лучшая игра Костича за Юве. Второй тайм сыграли получше. Всех с победой.
    KnowSoccer
    KnowSoccer
    сегодня в 00:41
    Вот, а я говорил, что победим только благодарю чуду!) Ура, всех с победой! Forza Juveee
    Гость
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