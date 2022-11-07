Гиоргобиани — лучший игрок месяца в Первой лиге

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вчера, 13:46

Букмекерская компания Мелбет наградила лучшего игрока месяца Первой Лиги.

Им стал — атакующий полузащитник футбольного клуба «Алания». Николай участвовал во всех матчах ФК "Алания”, проходивших с 12 по 16 тур "Мелбет-Первой Лиги” и принес своей команде три гола. В октябре он также трижды попадал в ТОП-5 игроков недели по итогу отдельных туров.

Титульный партнер Первой Лиги — букмекерская компания "Мелбет” поздравила Николая Гиоргобиани с получением титула "Лучший игрок месяца”. Представители БК Мелбет вручили Николаю почетную награду "Лучшему игроку месяца” и IPhone 14 PRO MAX. Награждение состоялось перед выездным матчем ФК "Алания” в рамках 17 тура.

При выборе лучшего игрока "Мелбет-Первая Лига” руководствуется целым комплексом показателей, которые демонстрируют вклад игрока в успехи всей команды. Среди таких показателей — количество забитых мячей, уровень взаимодействия с другими игроками, участие в атакующих и защитных действиях команды.

Букмекерская компания "Мелбет” стала титульным партнером Первой Лиги в 2022 году. Помимо награждения лучшего игрока месяца БК Мелбет и Первая Лига проводят множество активностей, направленных популяризацию и развитие футбола в России. Следите за новостями "Мелбет Первой Лиги” на сайте https://1fnl.ru/fnl/partners/Melbet/ и в социальных сетях БК "Мелбет” https://vk.com/melbet_ru