«Ливерпуль» выставлен на продажу

Компания «Fenway Sports Group» выставила «Ливерпуль» на продажу. В официальном заявлении компании сказано:

В последнее время произошёл ряд смен владельцев, а также возникало немало слухов о смене владельцев клубов Английской Премьер-лиги. По этой причине нас регулярно спрашивают о статусе «Fenway Sports Group» (FSG) в роли владельцев «Ливерпуля».

FSG часто получала предложения от третьих лиц, заинтересованных в том, чтобы стать акционерами «Ливерпуля». Ранее FSG заявляла, что при должных условиях мы готовы рассмотреть вопрос о новых акционерах, если это будет отвечать интересам футбольного клуба «Ливерпуль».

FSG по-прежнему стремится обеспечить «Ливерпулю» успех как на поле, так и за его пределами.