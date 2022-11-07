«Ливерпуль» выставлен на продажу

Компания «Fenway Sports Group» выставила «Ливерпуль» на продажу. В официальном заявлении компании сказано:
В последнее время произошёл ряд смен владельцев, а также возникало немало слухов о смене владельцев клубов Английской Премьер-лиги. По этой причине нас регулярно спрашивают о статусе «Fenway Sports Group» (FSG) в роли владельцев «Ливерпуля».
FSG часто получала предложения от третьих лиц, заинтересованных в том, чтобы стать акционерами «Ливерпуля». Ранее FSG заявляла, что при должных условиях мы готовы рассмотреть вопрос о новых акционерах, если это будет отвечать интересам футбольного клуба «Ливерпуль».
FSG по-прежнему стремится обеспечить «Ливерпулю» успех как на поле, так и за его пределами.
Основатель компании Джон Генри владеет клубом с 2010 года. За этот период «красные» успели выиграть АПЛ в 2020-м и Лигу чемпионов в 2019 году.
Так же, в принципе, можно рассудить и об арабах, вот, шейх Мансур вложил деньги, однако управлять инвестициями доверил людям, которые побольше соображают в футбольных делах, и не прогадал.
Владельцы Ньюкасла сейчас идут по его пути, по крайней мере, не рискуют, не кидают пачками купюр в лицо кому не попадя, хотя могли бы, и не сильно много с этого потеряли бы, т.к. подняли бы бабла на хайпе - как пример можно привести известный французский футбольный клуб который уже популярнее чем Эйфелева башня, однако до выигрыша Ушастого еще как до Луны.
Так же, в принципе, можно рассудить и об арабах, вот, шейх Мансур вложил деньги, однако управлять инвестициями доверил людям, которые побольше соображают в футбольных делах, и не прогадал.
Владельцы Ньюкасла сейчас идут по его пути, по крайней мере, не рискуют, не кидают пачками купюр в лицо кому не попадя, хотя могли бы, и не сильно много с этого потеряли бы, т.к. подняли бы бабла на хайпе - как пример можно привести известный французский футбольный клуб который уже популярнее чем Эйфелева башня, однако до выигрыша Ушастого еще как до Луны.