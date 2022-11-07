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«Ливерпуль» выставлен на продажу

вчера, 16:47

Компания «Fenway Sports Group» выставила «Ливерпуль» на продажу. В официальном заявлении компании сказано:

В последнее время произошёл ряд смен владельцев, а также возникало немало слухов о смене владельцев клубов Английской Премьер-лиги. По этой причине нас регулярно спрашивают о статусе «Fenway Sports Group» (FSG) в роли владельцев «Ливерпуля».

FSG часто получала предложения от третьих лиц, заинтересованных в том, чтобы стать акционерами «Ливерпуля». Ранее FSG заявляла, что при должных условиях мы готовы рассмотреть вопрос о новых акционерах, если это будет отвечать интересам футбольного клуба «Ливерпуль».

FSG по-прежнему стремится обеспечить «Ливерпулю» успех как на поле, так и за его пределами.

Основатель компании Джон Генри владеет клубом с 2010 года. За этот период «красные» успели выиграть АПЛ в 2020-м и Лигу чемпионов в 2019 году.

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Все комментарии
всё продинамил
всё продинамил ответ Ron09 (раскрыть)
сегодня в 00:58
Леонид Арнольдович, ну что вы как малое дитя?! Можно же через подставных лиц... Шейхов там например каких-нибудь...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:10
Этим,обьясняется спад,невнятная игра ливерпульцев!!! Скоро возможно и Клоппа не будет!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:00
Федун, ну что там?
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 19:26
Когда владельцы американцы то всегда беда
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:24, ред.
У Катарских шейхов есть клуб, у принца Саудовской Аравии есть, у ОАЭ так же имеется клуб, остался эмир Кувейта и король Бахрейна это те у кого на ближнем востоке денег некуда девать, могут и прикупить, Китайцы могут взять, но им скорее всего не продадут по политическим соображениям, а так скорее всего от одних пендосов к другим перейдут....
Elliada
Elliada
вчера в 19:18
Распродажа "Черная пятница". Ливерпуль можно купить со скидкой 70%
Владимир Коробов
Владимир Коробов
вчера в 19:00
Ну в заявлении открыто не сказано, что продают Ливерпуль. А если и правда собираются продавать, то можно считать это одной из причин нестабильной игры Ливерпуля.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:59, ред.
Если что, нынешние владельцы и так американцы. Не все люди одинаковы, сейчас тренд на западный 56изм, спасибо владельцу Челси, своим интеллектом внес вклад.

Так же, в принципе, можно рассудить и об арабах, вот, шейх Мансур вложил деньги, однако управлять инвестициями доверил людям, которые побольше соображают в футбольных делах, и не прогадал.

Владельцы Ньюкасла сейчас идут по его пути, по крайней мере, не рискуют, не кидают пачками купюр в лицо кому не попадя, хотя могли бы, и не сильно много с этого потеряли бы, т.к. подняли бы бабла на хайпе - как пример можно привести известный французский футбольный клуб который уже популярнее чем Эйфелева башня, однако до выигрыша Ушастого еще как до Луны.
dok66
dok66
вчера в 18:58
Просто вброс . Чтобы посмотреть , вообще есть ли интерес . Продавать и не хотели .
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 18:49
Ты чего такой злой? обоснуй хотя бы
RoArt
RoArt
вчера в 18:43
Реакция на жеребьевку ЛЧ?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:28
русские олигархи вперёд у кого лишние бабки давай налетай и обуют вас как не давно одного уже обули
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:11
Сейчас "Спартак" его купит и распустит в отместку.
Gahi
Gahi
вчера в 17:52
Видать кризис подпирает и все взоры владельцев таких клубов как "Ливерпуль" устремлены на Восток к богатым Шейхам, а как мы знаем есть хорошая крылатая фраза из замечательного фильма - "Восток дело тонкое, Петруха".
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:48
Пока цена есть - нужно пользоваться, а то ценник может резко упасть.
Ron09
Ron09
вчера в 17:48
Я бы смело купил этот Ливерпуль только мне не продадут тк из России =(
Elliada
Elliada ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
вчера в 17:39
Не все американцы одинаковые. Я имею ввиду, что конец Ливерпулю, если новые владельцы, как американские владельцы МЮ и Челси, решат грести деньги, убивая клуб
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:31
Это просто шок. Ну очень неожиданно.
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:24
Неожиданно. Не думаю, что это сделано от хорошей жизни.
YNWA
YNWA
вчера в 17:21
Ну ничего себе новость!
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:19
FSG и есть американцы..
Elliada
Elliada
вчера в 17:11
Если американцы купят, конец Ливерпулю
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:57
Вот что Газпром творит !
Без газа и клуб не нужен никому.
Loko57
Loko57
вчера в 16:56
Вот это поворот!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:55
Вот это жеребьёвка
znt4z64chwgn
znt4z64chwgn
вчера в 16:54
Походу самый дорогой ливер в мире
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:51
Вот это новость! Покупателей вряд ли выстроится очередь, но кто-нибудь купит...
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