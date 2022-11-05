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«Рома» хочет продлить контракт с Моуриньо

сегодня, 00:44

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин хотел бы продлить контракт с главным тренером команды Жозе Моуриньо.

Действующее соглашение наставника с римлянами рассчитано до 2024 года, однако обе стороны хотят его продлить. Португальцу нравится работать с командой и персоналом клуба, руководство «Ромы» совместно с Моуриньо прорабатывает стратегию инвестирования в клуб.

Моуриньо трудится в «Роме» с 2021 года, с командой он выиграл Лигу Конференций в 2022-м.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 11:20
Жозе надо оставаться в Роме, если усилят состав, этот тандем может навести шороху
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:18
От добра добро не ищут...
Надо контракт продлить.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:51
Какой-то результат клуб показывает. Нужно учесть , что часть игроков основы травмирована.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
сегодня в 09:04
Да ради лиги конференции я бы его пожизненно оставил бы!
pb2ysw6984ft
pb2ysw6984ft
сегодня в 08:38
В настоящее время они полностью соответствуют друг другу - средний тренер для среднего клуба
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 08:30
Какие перспективы, Наполи скорее всего чемпион. Пятое место предел.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:08
Думаю, что найдут общий язык... Маур конечно не подарок, но Роме лучшего не найти
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:59
Дениска наш человек, соображает в футболе...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:58
А обычно выплачивают неустойку за разрыв
83mzyy3ptdmj
83mzyy3ptdmj
сегодня в 06:34
Пока особливого выхлопа от особливого не наблюдается
112910415
112910415
сегодня в 04:44
весело с ним !
да и результаты неплохие
протон
протон
сегодня в 02:43
Жозе надо оставаться в Роме, если усилят состав, этот тандем может навести шороху
Помню, здесь некоторые писали, что Моур не доработает до конца свой первый сезон в Риме. Как оказалось, у него и владельцев большие планы на развитие клуба. И хочется, чтобы у них получилось.
Пока что отношения между «Ромой» и Жозе выглядят как идеальный тандем. Надеюсь такое чувство продлиться как можно дольше. А сотрудничество принесёт ещё немало трофеев любимому клубу и его болельщикам .
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:35
Как у Моуриньо это получается?
амурец
амурец
сегодня в 02:14
А почему нет Моуриньо не плохо справляется
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 01:40
Ну значит продлят, по обоюдному согласию.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:08
У Ромы неплохие перспективы в этом сезоне! Зачем, что то менять! Не смотря на не простой характер Моуриньо он хороший специалист! При нем Рома может добиться чего то большего!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:04
Альтернативы на данный момент времени просто нет.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:57
Я думаю, что Моуриньо тоже не против.
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