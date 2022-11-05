«Рома» хочет продлить контракт с Моуриньо

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сегодня, 00:44

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин хотел бы продлить контракт с главным тренером команды .

Действующее соглашение наставника с римлянами рассчитано до 2024 года, однако обе стороны хотят его продлить. Португальцу нравится работать с командой и персоналом клуба, руководство «Ромы» совместно с Моуриньо прорабатывает стратегию инвестирования в клуб.

Моуриньо трудится в «Роме» с 2021 года, с командой он выиграл Лигу Конференций в 2022-м.