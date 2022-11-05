«Рома» хочет продлить контракт с Моуриньо

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин хотел бы продлить контракт с главным тренером команды Жозе Моуриньо.
Действующее соглашение наставника с римлянами рассчитано до 2024 года, однако обе стороны хотят его продлить. Португальцу нравится работать с командой и персоналом клуба, руководство «Ромы» совместно с Моуриньо прорабатывает стратегию инвестирования в клуб.
Моуриньо трудится в «Роме» с 2021 года, с командой он выиграл Лигу Конференций в 2022-м.
Помню, здесь некоторые писали, что Моур не доработает до конца свой первый сезон в Риме. Как оказалось, у него и владельцев большие планы на развитие клуба. И хочется, чтобы у них получилось.
Пока что отношения между «Ромой» и Жозе выглядят как идеальный тандем. Надеюсь такое чувство продлиться как можно дольше. А сотрудничество принесёт ещё немало трофеев любимому клубу и его болельщикам .
Помню, здесь некоторые писали, что Моур не доработает до конца свой первый сезон в Риме. Как оказалось, у него и владельцев большие планы на развитие клуба. И хочется, чтобы у них получилось.
Пока что отношения между «Ромой» и Жозе выглядят как идеальный тандем. Надеюсь такое чувство продлиться как можно дольше. А сотрудничество принесёт ещё немало трофеев любимому клубу и его болельщикам .