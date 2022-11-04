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Петржела: «В „Зените“ я зарабатывал 90 тысяч рублей в месяц»

сегодня, 00:38

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о своей зарплате в клубе из Санкт-Петербурга, а также вспомнил бывшего президента клуба Виталия Мутко.

Я отлично помню Виталия Мутко. У нас с ним были хорошие отношения, но, конечно, бывало, что спорили на разные темы — это абсолютно нормально. Он очень многое сделал для «Зенита». Считаю его одним из лучших футбольных президентов в истории России, он действительно много сделал для команды.

В «Зените» я зарабатывал 90 тысяч рублей в месяц — это была зарплата. А также были какие-то бонусы в течение года, но они были незначительными и приходили нечасто.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:17
90 тыщ...рублей...
Казино...
Что то тут не клеится....)))
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
сегодня в 02:03
ну тогда(во времена никаких лепёхиных и игониных)в зину не заливали бюджет так что это норм,в спартаке в те годы сыч помню получал примерно столько же и захотел больше,поэтому и свалил
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 01:16
Петржела работал в Зените с 2003 по 2006 год. Средняя зарплата по стране составляла тогда примерно 7000-8000 рублей. Так что вполне правдоподобно.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 00:53
П****д как дышит!
minai
minai
сегодня в 00:49
Терь понятно, почему он такой злобный.
протон
протон
сегодня в 00:42
Что-то не так, другой порядок цифр. Например, Божович, будучи тренером Крылышек, получал 700 000 евро. Видимо, пан так шутит.
Гость
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