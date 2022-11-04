Петржела: «В „Зените“ я зарабатывал 90 тысяч рублей в месяц»

Бывший тренер «Зенита» рассказал о своей зарплате в клубе из Санкт-Петербурга, а также вспомнил бывшего президента клуба Виталия Мутко.

Я отлично помню Виталия Мутко. У нас с ним были хорошие отношения, но, конечно, бывало, что спорили на разные темы — это абсолютно нормально. Он очень многое сделал для «Зенита». Считаю его одним из лучших футбольных президентов в истории России, он действительно много сделал для команды.

В «Зените» я зарабатывал 90 тысяч рублей в месяц — это была зарплата. А также были какие-то бонусы в течение года, но они были незначительными и приходили нечасто.