Фламини, Бекхэм и Брейтуэйт охотятся за миллиардами. Пике тоже ушёл в бизнес

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вчера, 09:43

Зарабатывают не только на футболе.

Пике – инвестор

Легко стать миллиардером, будучи Роналду и Месси. Но вот Пике – пример, когда имя все двери не откроет. Поэтому надо тупо выдумать, что якобы простил «Барселоне» 52 млн евро, настолько богатый. Если что-то и простит, то потом захочет стать президентом «Барселоны». Предпринимательская деятельность Пике стала одной из причин, почему Жерар хуже играл в футбол. У испанца много бизнесов. Есть ФК «Андорра», брался за Кубок Дэвиса, снимал документальные фильмы, запланировал строительство на земле, где нашли 250 гробниц. Пике при поддержке отца вкладывался в киберспорт, производил всё подряд – котлеты для гамбургеров, очки и напитки. Пока сложно сказать, насколько Жерар хорош в бизнесе, тренировки и матчи отнимали слишком много сил. Но Пике явно хочет стать намного богаче, чем сейчас. Развёлся с Шакирой, дружит с молодой студенткой. С нового года окунется в большой бизнес. Главное, чтобы не обманули, ведь каждому миллионеру от футбола важно знать истории Кафу и Роналдиньо. Легенды просчитались в бизнесе и потеряли состояния.

Гравесен – гемблер

Томаса помнят фанаты «Эвертона» и «Реала». Гравесен был жёстким футболистом приличного уровня, но терялся рядом с «Галактикос». Томас это ролевая модель для гопников всех стран. Похожий на бандита мужик выбивал зуб Роналдо – дурачились на тренировке, датчанин случайно навредил Феномену. Хавбек встречался с порноактрисой, а теперь женат на чешской модели. Гравесен всегда был азартным и безумным парнем. Однажды они с Руни сняли заброшенный спортзал, чтобы устроить перестрелку ракетницами для фейерверков. После завершения карьеры Томас вложился в ряд проектов, которые принесли большие деньги. По легенде состояние в 100 млн фунтов, многие из которых выиграл в покер в Лас-Вегасе. Вряд ли сумма точная, но Гравесен точно играл в покер на большие деньги и выигрывал миллионы. Среди любителей есть случаи, когда за один вечер человек утраивает состояние, а дальше всё зависит от ума, большинство потом нарывается на профессионала и сливает капитал.

Роналдо – антрепренёр

Бразилец подходит под классическое описание «антрепренёр» — предприниматель. Бизнесы связаны с маркетингом, посредническими услугами, базами данных, производством контента. Роналдо инвестировал деньги в «Вальядолид» и купил «Крузейро». Столкнулся с долгами, ситуация непростая, но инвестиционные банки в Бразилии и США охотно дают Феномену деньги. Кстати, пока в списке все азартные – Пике, Гравесен и Роналдо играли в покер. Бразилец по меркам профессионального игрока слабенький, зато в бизнесе при поддержке его подруги Селины Лоск получается. У Роналдо пятеро детей от разных женщин, надо алименты выплачивать. А если без шуток, то Феномен зашел в опасный бизнес. В футболе просто прогореть. Но результаты есть. «Вальядолид» не стоит на вылет, а «Крузейро» лидирует в Серии В, вернётся в элиту бразильского футбола.

Бьёрн Гульден – менеджер

Первый в списке, о чьей футбольной карьере можно не знать. Гульден был средним норвежским полузащитником, играл за местные клубы и «Нюрнберг». Зато девять лет назад именно Бьёрна назначили генеральным директором компании «Puma». Хотя корпорацию успели отодвинуть модные среди молодых людей бренды, речь о миллиардном бизнесе, которым управляет бывший футболист. Надо сказать, что Гульден оказался неплохим CEO. Пару лет назад акции «Puma» взлетели, и хотя теперь предсказуемо падают, за последние два года компания отыграла ряд утраченных позиций.

Майкл Оуэн – заводчик

Во всех случаях, кроме одного, миллионеры приумножили футбольный капитал. Майкл не исключение. Обладатель «Золотого мяча» управляет сотней работников своей конюшни для породистых скакунов. У крошки Оуэна новый виток популярности в Великобритании. Его 19-летняя дочь Джемма затащила папу на шоу «Остров любви», где стала одной из участниц. Зря Майкл в это ввязался, но в бизнесе принимал лучшие решения. Оуэн сколотил состояние в размере около 70 млн евро, получает деньги за работу экспертом на ТВ и мечтает, чтобы его скакуны выигрывали на престижных скачках.

Дэвид Бекхэм – инвестор

Это Бекхэм предприниматель, или его жена Виктория? Адамс захомутала первую футбольную поп-звезду эры огромных денег. Дэвид стал брендом. Когда основал венчурный бизнес, то сразу пришли ребята из Гонконга. Компаний становилось все больше и больше. Продаёт парфюмерию, часы, одежду и обувь. Правда, некоторые бизнесы, в том числе модные бренды Виктории, чувствуют себя плохо. Бекхэм перебрасывает деньги от рекламы, закрывая дыры. Зато у семейки есть связи. Хорошо, что Том Круз не затащил Дэвида в секту саентологов, и неплохо, что Бекхэм основал «Интер Майами». Также Дэвид продал душу катарцам, продвигал скандальный чемпионат мира. Услуги британца обошлись в 150 млн фунтов, дешевле, чем наём хакеров и бывших агентов ЦРУ для слежки за чиновниками ФИФА .

Матье Фламини – стартапер

Компания, где Фламини сейчас CEO, нашла 15 млн евро для разработок в сфере химической промышленности. Планируют синтезировать левулиновую кислоту в больших объёмах, чтобы со временем заменила часть нефтепродуктов в мире вокруг вас – от чистящих средств до топлива. Понятно, что бизнес опасный, много вранья в исследованиях. Но хочется верить, что Фламини работает с настоящими учёными и промышленниками, улучшит экологию и заработает. Но вот рассказам, будто без пяти минут миллиардер, не верьте. Пока Матье один из многих, кто пытается заработать на переработке пищевых и сельскохозяйственных отходов.

Мартин Брейтуйэт – застройщик

Отец Мартина из Ганы и мама из Дании познакомились в Бруклине. Рядом был дядя игрока — Филип Майкл. Он придумал схему, как человек с небольшим капиталом может заработать на недвижимости. Звучит как начало истории о финансовой пирамиде, а стартовый капитал Филип получил от племянника. Но Брейтуэйта не обманули. Под вывеской бизнеса для молодых темнокожих зашли в Нью-Йорк, где за аренду будки для собаки могут просить 1 000 долларов в месяц. Дальше нашли инвесторов, начали строить умные дома в разных городах США . Известность форварда «Барселоны» упрощает переговоры, у дяди и племенника появились заказы. Понятно, что рассказы, как сделает 100 000 темнокожих американцев миллионерами – бред, как и задача заработать миллиард к 2025-му году, но компаньоны сколотили бизнес на 250 миллионов долларов.

В предпринимательстве много аферистов. Нет гарантий, что попытки Пике и Фламини разбогатеть приведут к успеху. Особенно с учетом, что цунами экономических перемен может накрыть планету в любое время. Так что завершить тему об успехе миллионеров, ставших еще богаче, хочется анекдотом из жизни. Асамоа Гьян всем хвастался, что крутой венчурный капиталист – вёл боксеров, основал транспортную компанию, запускал авиакомпанию, основал музыкальный бизнес. А как дошло до развода с женой, то ганский форвард заявил, что банкрот, на его счетах нашлось всего 600 евро. Будем надеяться, что дела Роналдо, Бекхэма и Брейтуэйта будут идти куда лучше, ведь процесс отказа от футбола болезненный. Пике не ушёл на пике, пересидел в «Барселоне», поссорился год назад с Месси. Заметно, что решение испанца завершить карьеру посреди сезона застало всех врасплох. Но предпринимателю полезно уметь удивлять. Пике сделал первый шаг в направлении бизнеса 24 на 7, а может и футбольной политики – Лапорте стоит чаще оглядываться, подрастает конкурент.